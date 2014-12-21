رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتابع إعدادات طلبة “الحربية” البدنية والعسكرية

تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فجر اليوم إحدى مراحل الإعداد البدنى والعسكرى لطلبة الكلية الحربية والتى تعكس مستوى التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية .

> وأشاد بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس لطلبة الكلية من كافة السنوات الدراسية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها تحت أصعب الظروف .

> وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحه خلال لقاءه بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية أن تأهيل وبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه من الأهداف الرئيسية التى تحرص القوات المسلحة علي تحقيقها وتوفير كافة الإمكانيات لبناء القوة العصرية الحديثة ، وأن إنتمائهم للعسكرية المصرية العريقة هو شرف يحملونه فى أعناقهم ومبعث لإعتزازهم بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والأمناء على سلامته وقدسية ترابه ، مؤكداً أن إنتقاء الطلاب الجدد للإنضمام بالكليات والمعاهد العسكريه يحظى بإهتمام بالغ لإختيار أنسب العناصر طبقاً لمعايير القدرة والكفاءة التى تؤهلهم لأداء دورهم المستقبلى فى دعم القوات المسلحه بكافه أسلحتها وتخصصاتها المختلفة .

> وطالب الدارسين بالحفاظ على أعلى معدلات التدريب والتحصيل العلمى والعسكرى والإستفادة من خبرات وتجارب أعضاء هيئة التدريس بالكلية ليكونوا فى المستقبل القريب ضباطاً أكفاء قادرين على تنفيذ كل مايكلفون به من مهام للحفاظ على الوطن وصون مقدساته .

وفي نهاية اللقاء قام بتكريم عدد من الطلبة المتميزين فى التدريب بالكلية الحربية، وحضر التدريب اللواء أح عصمت مراد مدير الكلية الحربية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .