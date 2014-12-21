محافظ أسيوط يكلف المسئولين بالاستعداد لـ”مؤتمر أدباء مصر”

أكد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط، على أهمية انعقاد “المؤتمر العام لأدباء مصر، على أرض محافظة أسيوط، عاصمة الصعيد ومنارة العلم التي أنجبت العديد من رموز مصر فى كل المجالات، مقدماً الشكر لكل من فكر فى استضافة المحافظة لهذا الحدث الأدبى والثقافى المصرى الكبير.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بفكرى ثابت سكرتير عام مساعد المحافظة، وصلاح عامر، ومصطفى طاهر مسئولى الأحياء، وسالم محمد سالم رئيس مركز ومدينة أسيوط، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف المحافظة من الادباء والمثقفين المشاركين فى المؤتمر.

يقام المؤتمر، الثلاثاء القادم وحتى الخميس، فى أسيوط للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث ان المؤتمر أقيم فى الصعيد فى محافظة المنيا عام 1984 ولم ينظم بعدها وحتى 2014 فى اى محافظة بصعيد مصر.

وكلف المحافظ المسئولين المعنيين بضرورة ظهور المحافظة امام النخبة وكوكبة الادباء المشاركة فى المؤتمر بمظهر حضارى يليق بالحدث من حيث النظافة العامة لكافة الميادين والشوارع الرئيسية وتزيين المؤسسات الثقافية التى ستعقد فيها فعاليات المؤتمر الذى سيستمر لثلاثة أيام، وكذلك تزيين الشوارع ونشر الاحتفالات والفرق الموسيقية لإضفاء البهجة فى كل

> مكان احتفالاً بالحدث وضيوفه، منوهاً ان هذا الحدث الكبير يعتبر فرصة حقيقية لإظهار المحافظة ورونقها الحضارى.

وقال ابراهيم حماد ان استضافة اكثر من 400 أديب فى محافظة أسيوط يساهم بشكل كبير فى دعم وتنشيط الحركة الأدبية فى مصر والمساهمة فى تهيئة المناخ المناسب للتواصل بين أدباء مصر ورموز الحركة الثقافية من جميع الأجيال بالاضافة إلى تسليط الضوء على الإبداع الأدبي فى الصعيد من خلال المتابعات النقدية.