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الأهلي قد يفقد حسين السيد أمام الاتحاد

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الأهلي قد يفقد حسين السيد أمام الاتحاد الأهلي قد يفقد حسين السيد أمام الاتحاد

يخضع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي لفحوصات طبية يوم الأحد، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

واستمر الأهلي في الاعتماد على حسين السيد في التعادل مع وادي دجلة 0-0 في الدوري المصري يوم السبت، رغم تعافي صبري رحيل من إصابته.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي للصحفيين: "يخضع حسين السيد لفحوصات طبية يوم الأحد بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية".

وتابع "سنحدد موقف اللاعب بعد الفحوصات، ولكنه قد يغيب عن مباراة الاتحاد السكندري".

ويلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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