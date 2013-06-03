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الرائد السعودي يطلب موندومو.. والزمالك يطلب تحديد المقابل المادي

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الرائد السعودي يطلب موندومو.. والزمالك يطلب تحديد المقابل المادي الرائد السعودي يطلب موندومو.. والزمالك يطلب تحديد المقابل المادي

طلبت لجنة الكرة بالزمالك من خالد رفعت مدير التسويق وشئون الاحتراف مخاطبة الرائد السعودي من أجل تحديد القيمة المادية للعرض المقدم لضم الكاميروني ألكسيس موندومو.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك فأن الرائد طلب ضم لاعب الوسط الكاميروني، إلا أن العرض الذي وصل النادي الأبيض لم يُوضح فيه المقابل المادي المعروض.

يذكر أن موندومو انضم للزمالك في يناير 2012 من صفوف الإفريقي التونسي مقابل 500 ألف دولار.

ويتبقى في تعاقد الزمالك مع لاعب الوسط الكاميروني موسمين مقبلين، ولكنه دخل في أكثر من خلاف سابق مع مجلس الإدارة بسبب التأخر في سداد مستحقاته وهدد بالرحيل.

وسجل موندومو أول أهدافه بقميص الزمالك في مرمى الترسانة في دور الـ32 من كأس هذا الموسم.

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