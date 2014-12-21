ضبط شخصين وبحوزتهما 4 قطع سلاح ناري بسوهاج‎

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن سوهاج من ضبط شخصين، وبحوزتهما أسلحة وطلقات نارية مختلفة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المراغه محافظة سوهاج من ضبط رشاش برتا، عيار 9 مم، بدون أرقام بالخزينة الخاصة به، وبندقية آلية عيار “7.62×39م”، مطموسة الأرقام، وبندقية خرطوش عيار 12م، مدون عليها رقم “1901197″، و5 طلقة خرطوش، حيازة “احمد محمد عميرى”، وشهرته “احمد رشاد” -55 سنة- موظف، ومقيم بناويط مركز المراغة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5872، إدارى مركز المراغه لسنة 2014م.

كما تم ضبط مسدس حلوان، عيار 9م، مطموس الأرقام حيازة “طلال فواز محمد احمد” -26 سنة- عاطل، ومقيم برخيل

> مركز البلينا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6900، إدارى مركز البلينا لسنة 2014م.