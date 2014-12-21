محلب: رفع تذكرة مترو الأنفاق يأتي للحفاظ عليه

كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن تجهيزات الحكومة للمصريين في 2015، حيث قال إنهم يعملون على ملف العدالة الإجتماعية، فإنه يوجد قرى أكثر إحتياجا، وسيكون عليهم تركيزا كبيرا وسيظهر هذا للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن هناك أيضا التأمين الصحي الخاص بأصحاب المعاشات الاجتماعية، بالإضافة إلى قاعدة معلومات لكل ذوي الاحتياجات الخاصة حتى “لا يجروا لطلب حقهم.. بل الحكومة تذهب لهم”، بحسب وصفه.

وشدد محلب في مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء الخير”، عبر فضائية “سي بي سي تو”، على أن هذه القاعدة ستسمح بمعرفة عددهم، مما سيساعد في توظيفهم ووضعهم في الأماكن المناسبة.

وفيما يتعلق بوظائف الشباب في الحكومة، قال :”لا نريد أن نضع العبئ على الحكومة، لأن هناك 6 ونصف مليون موظف، وسيصعب عمل توظيف أكثر، إلا في حالات المعاشات، أو الدرجات التي تحتاجها الحكومة، وهذا العام قمنا بتعيين 30 ألف معلم، ولم يتدخل فيها الواسطة أو المحسوبية، وكانت بطرية حضارية وبالحاسب الإلكتروني”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تهتم بشدة بأمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون هناك إهتمام أكبر بالتاجر الصغير.

وأكد محلب أن هدف رفع تذكرة مترو الأنفاق، يأتي للحفاظ عليه، لأن هناك خدمة كبيرة يتم تقديمها، ولا يوجد تغطية لسعر هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك سعر عادل، بالإضافة لوجود شركة للنقل العام على مستوى جيد وتم تكوينها من عدة وزارات ومساهمات من القطاع الخاص، بهدف عمل خدمة راقية جدا للنقل العام، قائلا :”يجب أن نواجه الحقيقة، ونواجه الملفات، ويجب أن نتحدث بصدق لأن الشعب عظيم ويجب أن يعلم الحقائق، لأنه حدث دعم حتى إنهار المرفق، ويجب أن نفرق بين الخدمة وبين الحماية الاجتماعية، سواء في عملية الدعم المباشر لبعض الفئات مثل المعاقين والمرأة المعيلة، ونحن بدأنا في هذا بالفعل”.