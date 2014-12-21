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دوة إعلامية لأهالي مركز بلاط لرعاية مرضي السرطان في الوادي الجديد‎

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دوة إعلامية لأهالي مركز بلاط لرعاية مرضي السرطان في الوادي الجديد‎ دوة إعلامية لأهالي مركز بلاط لرعاية مرضي السرطان في الوادي الجديد‎

نظمت القافلة الطبية التابعة لجامعة عين شمس بالاشتراك مع هيئة الطاقة الذرية اليوم ندوة إعلامية لأهالي مركز بلاط في الوادي الجديد بمقر قاعة الاجتماعات برئاسة مجلس مدينة بلاط .

وذلك بالتعاون مع جمعية الصحة المتكاملة لرعاية مرضى السرطان بمركز الداخلة عن مرض السرطان وطرق الوقاية حاضر في الندوة أطباء القافلة الطبية الخاصة بمرض السرطان من جامعة عين شمس وهيئة الطاقة الذرية، بمشاركة لفيف من أبناء مركز بلاط وقراه تضمنت الندوة عرضًا للتعريف بمفهوم مرض السرطان والعوامل المؤدية إليه بوجه عام وطرق الاكتشاف المبكر وطرق العلاج المختلفة .

وتطرقت الدكتورة أمل إسماعيل المشرف العام على القافلة إلى علاقة  السرطان بالتغذية وأثر الغذاء السيء كأحد العوامل المهمة في الإصابة بالسرطان .

 

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