بالصور .. أمن مطروح يضبط أخطر تشكيل عصابي وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وخفيفة بمدينة الحمام‎

قال مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة أن مباحث قسم شرطة الحمام بالساحل تمكنت مساء السبت من القبض على أخطر تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص من بينهم 2 صادر ضدهما أحكام بالسجن المؤبد وضبط بحوزتهم ترسانة أسلحة خفيفة وثقيلة وأكثر من 2000 طلقة خاصة بهذه الأسلحة بالإضافة لضبط مبلغ مالي قدره 16 ألف و 50 جنيه بحوزتهم وذلك عقب إطلاق المتهمين الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النار وإحكام السيطرة عليهم وضبطهم

كانت معلومات وردت لضباط البحث الجنائي بقسم شرطة الحمام بقيام بعض العناصر الخطرة والتي تتخذ من منطقة العُمَّيد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي فتم تكثيف التحريات التي أكدت صحة المعلومات

خلال الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائي بمديرة أمن مطروح

وبعرض المعلومات على العميد إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائي تم وضع خطة لضبط المتهمين تحت اشراف رئيس فرع البحث الجنائي بالحمام وتم نشر عدة أكمنة من ضباط وعناصر مباحث الحمام وتمكن إحداها من ضبط المتهمين بمنطقة العُمَّيد أثناء استقلالهم السيارة رقم ج ه د 6293 ماركة تويوتا بيضاء اللون وعن مشاهدتهم للقوات قاموا الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النار وإحكام السيطرة عليهم وضبطهم وهم رباح ض . ع . م وشهرته رباح الشولحي ( 24 سنة ) عاطل ومقيم قرية حمور بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة والسابق اتهامه في قضايا البلطجة وفرض الاتاوات وحيازة الأسلحة والذخائر والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 3264 لسنة 2013 جنايات النوبارية حيازة سلاح بدون ترخيص

و ربيع م .م (25 سنة ) ومقيم قرية حمور بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 9886 لسنة 2014 جنايات حوش عيسي والمتهم فيها بالشروع في القتل واحراز سلاح بدون ترخيص

و عبد الرحمن ح . ا . ا ( 29 سنة ) مقيم العقال بمحافظة اسيوط والسابق اتهامه في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص في القضية 1216 لسنة 2014 جنايات النوبارية

وضبط بحوزتهم سلاح جرينوف و 3 بندقية خرطوش و 2 سلاح آلي وعدد 23 شريط ذخيرة جرينوف بها 1200 طلقة جرينوف و 810 طلقة آلي و 5 طلقة FN و 3 طلقة 8 مم و 45 طلقة خرطوش عيار 12 بإجمالي 2063 طلقة متنوعة كما تم ضبط 15 خزنة ذخيرة آلي و 1 خزنة FN و ومبلغ 16 ألف و 50 جنيه

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارِ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.