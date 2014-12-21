كرسي أبحاث سارة بنت راشد بن غنيم يشارك في فعاليات تأسيس الجمعية التعاونية للنباتات الصحراوية

‏شاركت جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج ممثلة بكرسي أبحاث سارة بنت راشد بن غنيم لاستزراع النباتات الطبية والعطرية غير التقليدية في توطين شجرة المورينجا/ اليسر في فعاليات تأسيس الجمعية التعاونية للنباتات الصحراوية الأولى وورشة العمل والتي أُقيمت بالرياض الخميس الماضي، تحت شعار (استشراف المستقبل لإكثار نبات اليسر والنباتات الصحراوية) وتأتي هذه المشاركة نظير النجاح الذي حققه الكرسي في استزراع شجرة المورينجا أوليفرا وإنتاج بذورها في مقر الكرسي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز، وقد قام الكرسي منذ عام 2011م بالتركيز على استزراع هذه النباتات الطبية الواعدة.

الجدير بالذكر أن هذه الشجرة الصيدلية المتكاملة كما تسمي في بعض المراجع العلمية، لها استخدامات عديدة في مجال الصحة والتغذية والبيئة وكذلك صناعة الأسمدة والأعلاف، وترجع أهمية هذا النبات إلى استخدام العديد من أجزاء النبات المورفولوجية مثل: الجذور، الساق، قلف الشجرة، الأوراق، الأزهار، القرون (خضراء)، غلاف القرون، البذور، وكذلك زيت الأزهار والبذور. كما يمكن إنتاج عسل المورينجا تقريباً على مدار العام نظراً لطول موسم إزهار شجرة المورينجا.