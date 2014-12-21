زيارتي تهدف إلى إظهار الجوانب المضيئة في المجتمع السعودي

تصل إلى الرياض غداً السيدة فريال المصري، المرشحة الأميركية السابقة لكونغرس ولاية كاليفورنيا السعودية الأصل، في زيارة إلى المملكة تلتقي خلالها كبار المسؤولين في القطاعات الإعلامية والثقافية والنسوية. ومن المقرر أن تزور السيدة المصري "الرياض" وتلتقي أسرة القسم النسائي بالجريدة. وقالت في تصريح ل«الرياض» قبل مغادرتها الولايات المتحدة إن الهدف من الزيارة إلى المملكة «هو الاستمرار في إبراز الجوانب المضيئة في المجتمع السعودي التي يجهلها العالم الخارجي العربي والأجنبي، وهذا كان حافزاً لي لأن أكمل مشروعي القادم في اظهار النجاح والتحديات التي تواجه المرأة السعودية».

ونوهت السيدة المصري إلى أن محطة تلفزيون (إل. بي.سي) اللبنانية قامت بالاتصال بها لشراء حقوق بث الفيلم الوثائقي "أنشودة إلى أمي" الذي انتجته عن والدتها والذي فاز مؤخراً بأفضل جائزة فيلم وثائقي في الولايات المتحدة الأميركية.

فيلمها الوثائقي «أنشودة إلى أمي» أظهر تمتع المرأة السعودية بالذكاء والفطنة والعزيمة

وقد تم عرض الفيلم ب"جامعة نوتردام" في لبنان وحظي بإعجاب المشاهدين الذين دهشوا من رؤية المرأة السعودية بهذا الذكاء والفطنة والعزيمة. كما شاهدوا الأبناء في الفيلم لإحياء ذكرى والدتهم وتكريمها. وللمرة الأولى شاهدوا المرأة السعودية داخل الأسرة بكاملها وهي تشارك في الفيلم الذي يتحدث عن أسرة سعودية ونجاحها بشكل واقعي.

وستشارك السيدة فريال المصري في شهر مارس/آذار من العام المقبل في يوم المرأة العالمي بعرض فيلم "أنشودة إلى أمي" كما ستلقي محاضرات في هولندا وخاصة أمام الجاليات العربية والأجنبية هناك.