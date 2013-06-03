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المفتي: "مياه النيل" قضية أمن قومي يجب الاتحاد لحلها

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المفتي: "مياه النيل" قضية أمن قومي يجب الاتحاد لحلها المفتي: "مياه النيل" قضية أمن قومي يجب الاتحاد لحلها
شوقي علام: يجب على جميع المصريين ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير لحل الأزمة

كتب : صبحي عبد السلام منذ 10 دقائق

دعا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، جميع القوى الوطنية والمصريين إلى التزام الوحدة ونبذ الفرقة من أجل المصالح العليا للوطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه المحن التي تتعرض لها الأوطان ينبغي أن توحدنا من خلال وحدة الهدف ووحدة العمل، وتوجب على الجميع نسيان الخلافات من أجل الصالح العام.

وأكد "علام"، في تصريحات صحفية صباح اليوم حول أزمة النيل، أن قضية مياه النيل من قضايا الأمن القومي المصري التي تستوجب من الجميع طي صفحة الخلافات والجلوس من أجل إيجاد حلول فاعلة لهذه القضية، وكيفية التغلب عليها والتقليل من آثارها في المستقبل.

وقال المفتي، إن القوى الوطنية تقع عليها مسؤولية عظيمة خلال المرحلة المقبلة في الالتفات إلى المشكلات القومية التي نتعرض لها من الجهات الخارجية، وأبرز هذه المشكلات هي الخطر الذي يهدد الأمن القومي المائي لمصر، مؤكدًا أن ذلك لن يأتي إلا بنبذ الخلافات السياسية والجلوس سويًّا من أجل الوصول لحلول جذرية وسريعة لتلك الأزمات.

وشدد على أن القوى السياسية الوطنية لها الحق في إبراز وجهة نظرها في التوجهات التي تقدمها ، مضيفا أن واجب الوقت الآن هو طي صفحات الخلاف ومراعاة المصالح العليا للدين والوطن، كما ناشد المفتي جميع المصريين بضرورة تبني ثقافة ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها، انطلاقًا من النهي الذي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الإسراف عند استخدام المياه في الوضوء حتى لو كان المتوضئ "على نهرٍ جارٍ".

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