سيف بن زايد يكرّم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الثالثة بشرطة أبوظبي «مرحلة القائد العام»؛ تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم المتميزة.

وسلم سمو وزير الداخلية الجوائز للفائزين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، وفرق العمل المتميزة، والعناصر المتميزين والمبدعين من مختلف إدارات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشركاء والمتعاملين، بحضور اللواء خليل داود بدران، مدير عام المالية والخدمات، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام الموارد البشرية رئيس فريق الجودة والتميز، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية، والعميد جاسم المرزوقي نائب مدير عام الموارد البشرية، والعميد عمير المهيري نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد مكتوم الشريفي مدير مديرية شرطة العاصمة، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات.

وعلى صعيد الفائزين في الجوائز، فاز بجائزة أفضل ضابط بالمجال القيادي العقيد ثاني بطي الشامسي من الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد أنور عبدالله الملا، من الإدارة العامة للعمليات المركزية، وفي المجال الميداني المقدم راشد خلف الظاهري، والمجال الإشرافي الرائد أحمد مبارك البلوشي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والتخصصي المقدم نجلاء أسعد طاهر من الإدارة العامة للمالية والخدمات، والفني التقني والهندسي الرائد مسلم محمد الجنيبي، والإداري النقيب مبارك علي السبوسي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية.

أفضل ضباط صف وأفراد

أما في جائزة أفضل ضباط صف وأفراد، فقد فاز بالمجال الميداني المساعد فايز علي النقبي من الإدارة العامة للعمليات المركزية، وبالمجال الفني التقني والهندسي المساعد أول عائشة سعيد الشبلي من الإدارة العامة للمالية والخدمات، والتخصصي المساعد أول أحمد علي الكعبي من الإدارة العامة للعمليات المركزية، والإداري الشرطي محمد سالم المهري من الإدارة العامة للعمليات الشرطية، وفاز بمجال خدمة المتعاملين المساعد أول راشد زيد الكلدي من الإدارة العامة للعمليات المركزية، وفي جائزة أفضل موظف مدني فاز بالمجال الفني التقني الهندسي محمد أحمد الكمالي من الإدارة العامة للعمليات المركزية، والتخصصي حصة حسن البلوشي من الإدارة العامة للمالية والخدمات، وفي المجال الإداري، الاداري الرئيسي بسمة طالب العطاس من الإدارة العامة للموارد البشرية، وفي خدمة المتعاملين الإداري أول سمية عبد الرحمن الزعابي من الإدارة العامة للعمليات المركزية.

الفئات الأخرى

وعن الفئات الأخرى، جائزة الأم المثالية فازت بها النقيب تغريد محمد سيف من الإدارة العامة للعمليات الشرطية، فيما فاز بجائزة الموظف المجهول المساعد محمد عبدالله المصعبي من الإدارة العامة للعمليات المركزية، وبجائزة السائق المثالي الشرطي خليفة خصيب المنعي من الإدارة العامة للمالية والخدمات، وفي جائزة الموظف الجديد الإداري أول مها هلال الخييلي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية.

التجارب وفرق العمل

أما في جوائز التجارب وفرق العمل، فقد فاز بجائزة فريق التحري والبحث الجنائي مديرية شرطة المناطق الخارجية؛ برئاسة الرائد حمدان المنصوري، وفازت إدارة الخدمات الطبية برئاسة العقيد جاسم العود الطنيجي بجائزة فريق تحسين الأداء الداخلي، في ما فاز بجائزة الفريق التقني الفني مديرية المرور والدوريات برئاسة العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، وفاز بجائزة الفريق المشترك الخارجي مديرية شرطة المناطق الخارجية برئاسة الرائد فاضل غدير الشامسي، في حين فاز بجائزة الفريق المشترك الداخلي إدارة التحريات والمباحث الجنائية؛ برئاسة العقيد الدكتور راشد بورشيد، وفازت مديرية المرور والدوريات بجائزة فريق تطوير الخدمات المتميزة، برئاسة العميد مهندس حسين أحمد الحارثي.

القطاعات والقيادات والإدارات

أما جوائز القطاعات والقيادات والإدارات؛ فقد فاز مركز شرطة الرحبة بمديرية المناطق الخارجية بجائزة مركز الشرطة الشامل، فيما فاز مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة بجائزة الدورية المثالية، وفازت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بجائزة مركز خدمة المتعاملين، ونالت إدارة العمليات جائزة حل المشكلات، في حين فازت الإدارة العامة للمالية والخدمات بجائزة أفضل موقع إلكتروني.