أوكلاند يحقق برونزية المونديال ويكرر سيناريو مارادونا 90‎

حقق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي المركز الثالث بكأس العالم للأندية عن طريق ركلات الترجيح أمام كروز أزول بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1 ليكرر سيناريو الأرجنتين عام 1990 عندما فازت مرتين بالركلات الترجيجية في كأس العالم.

افتتح ريان دو فرياس التسجيل لأوكلاند في الدقيقة 45، وجواو روخاس في الدقيقة 57.

ووصلت المباراة لركلات الترجيح وأحرز أربعة لاعبين من أوكلاند من إجمالي خمس ركلات أهدافا مقابل ثنائي من أربعة لاعبين لكروز أزول سددوا.

أوكلاند اقتنص الميدالية البرونزية من كروز أزول المكسيكي، وكان قد فاز في لقاءه الأول بالبطولة عن طريق ركلات الترجيح أيضا أمام المغرب التطواني المغربي.

أصبح أوكلاند أول نادي يفوز مرتين بركلات الترجيح في بطولة واحدة على مستوى العالم، الأمر الذي لم يحققه إلا فريقا واحدا هو منتخب الأرجنتين.

الأسطورة دييجو مارادونا أضاع ركلة ترجيح أمام يوغوسلافيا في ربع نهائي مونديال 1990، ولكن فازت الأرجنتين وتغلبت بعد ذلك بنفس الطريقة على المستضيف إيطاليا في نصف النهائي قبل أن تخسر اللقب أمام ألمانيا.

ومنذ إدخال نظام ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل في بطولة كأس العالم 1982 لم يحقق أي فريق الفوز مرتين عن طريق ركلات المعاناة الترجيحية في بطولة واحدة إلا الأرجنتين في مونديال 1990 والآن أوكلاند يحقق نفس الأمر.

كثير من الفرق لعبت ركلات الترجيح مرتين في بطولة واحدة لكن لم تستطع الفوز في المرتين، آخرها كان منتخب هولندا في المونديال الماضي عندما تجاوز كوستاريكا ثم ودع أمام الأرجنتين.

في مونديال الأندية كان فريق كاشيوا ريسول بطل اليابان هو الوحيد الذي لعب الركلات مرتين عام 2011، هزم مونتيري المكسيكي في ربع النهائي وخسر المركز الثالث أمام السد القطري.