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راموس يتفوق على رونالدو ويتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

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راموس يتفوق على رونالدو ويتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية راموس يتفوق على رونالدو ويتوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

(إفي): فاز المدافع الإسباني سرخيو راموس بجائزة أفضل لاعب بمونديال الأندية في المغرب، والتي توج بها فريقه ريال مدريد عقب فوزه على سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين دون رد في المباراة النهائية بمراكش.

وسجل راموس هدفين خلال البطولة بنفس الطريقة من ضربة رأس، أحدهما امام كروز أزول المكسيكي بنصف النهائي والآخر في لقاء اليوم الختامي.

وحمل راموس جائزة الكرة الذهبية بالبطولة، وتسلمها من يدي رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، في حين نال زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني والكرة الفضية.

ونال إيفان فوسيليتش لاعب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي جائزة المركز الثالث والكرة البرونزية.

وحصل حارس مرمى وقائد الريال إيكر كاسياس على جائزة اللعب النظيف.

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