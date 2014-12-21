بالفيديو - رونالدو يصافح الجميع ويتجاهل بلاتيني

تجاهل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد مصافحة ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أثناء مراسم تتويج ريال مدريد بطلا للعالم.

وتوج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية على حساب سان لورينزو بعدما فاز على بطل الأرجنتين مساء السبت 2-0.

سيرخيو راموس سجل هدف مدريد الأول قبل أن يؤمن جاريث بيل تتويج الملكي بالبطولة الرابعة في عام 2014.

وحقق رونالدو جائزة ثاني أفضل لاعب في البطولة بينما حقق سيرخيو راموس جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وأثناء تتويج ريال مدريد بالميدالية الذهبية تجاهل رونالدو مصافحة بلاتيني.

وكانت حرب كلامية قد ظهرت على الساحة بين رونالدو وبلاتيني خاصة بعد تصريحات الأخير ضد كريستيانو بسبب كأس العالم.

وقال بلاتيني: " عادة من ينال الكرة هو الذي يتوهج في نهائيات كأس العالم، لكن كريستيانو رونالدو لم يلمع، والبرتغال لم تتألق. فألمانيا هي التي فازت بكأس العالم ولاعبوها يستحقون الكرة الذهبية".

ودافع ريال مدريد بشدة عن رونالدو لتخرج العديد من البيانات الصحفية من النادي تهاجم رئيس الاتحاد الأوروبي وتقف في صف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.