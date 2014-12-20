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بالصور.. حفل ختام مهرجان موسيقى الشعوب بالفيوم

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بالصور.. حفل ختام مهرجان موسيقى الشعوب بالفيوم بالصور.. حفل ختام مهرجان موسيقى الشعوب بالفيوم

بدأت منذ قليل، مراسم الاحتفال بحفل ختام مهرجان موسيقى الشعوب بحضور 11 سفير من الدول الأجنبية، والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة، واللواء الشافعي حسن ، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم .

وبدأت الحفل، كاميليا صبحي مدير إدارة الثقافة الخارجية بوزارة الثقافة، بتوجيه الشكر للمحافظة على تنظيم حفل ختام مهرجان موسيقى الشعوب الذي يتزامن مع حفل تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون،  موضحة أن تلك الاحتفالات تعيد محافظة الفيوم لعهدها الثقافي.

وأضاف الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، أن المحافظة كانت بحاجة ماسة إلى جرعة ثقافية، وسياحية لكي تخرج بها إلى مستقبل أفضل، لأنها تستحق أكثر من ذلك لأنها تملك مقومات سياحية وأثرية تجعلها في المقدمة، والجميع يعلم أن حضارة الفيوم ظهرت قبل العصور الميلادية، بل أنها ظهرت مع الملك مينا وتوحيد القطرين.

وأوضح أن الاحتفال بختام مهرجان موسيقى الشعوب، سيتوج بالاحتفال بتعامد الشمس على قصر قارون وهي ظاهرة فريدة تحدث في الحادي والعشرين من سبتمبر كل عام في قصر قارون الذي يرجع إلى العصر البطلمي.

وقدم محافظ الفيوم، الشكر لوزارة الثقافة على اختيارها لمحافظة الفيوم كعاصمة ثقافية لمصر خلال شهر ديسمبر، مؤكدا أن الفيوم جديرة بهذا الاختيار لما تمتلكه من منتجعات سياحية، وآثار، ووديان تضعها على خريطة السياحة العالمية.

وعبر المحافظ عن شكره للواء الشافعي محمد حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم ، على تأمينه لهذه الإحتفالية، والمجهود الذي بذله من أجل إتمام المهرجان بنجاح، فيما هتف الحاضرون “تحيا ”.

وسلم المحافظ الجوائز، وهدايا تذكارية، ودرع المحافظة للفرق المشاركة في المهرجان.

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