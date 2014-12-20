مصادر: لقاء مرتقب بين السيسي وتميم

قالت مصادر، إن هناك لقاء مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، خلال أيام، وجاري ترتيبه.

وأضافت المصادر وثيقة الصلة بمفاوضات التصالح التي أطلقت عليها السعودية «توطيد العلاقات بين القاهرة والدوحة» لـ«المصري اليوم»، أن المبادرة السعودية لعودة العلاقات بين مصر وقطر تضمن كواليسها، لقاءا علي أعلي مستوى حضره مسؤولون رفيعو المستوي من القاهرة والدوحة، برعاية الملك عبد الله عاهل السعودية، بالعاصمة الرياض، قبل يومين ودون إخطار.

وتابعت، أن اللقاء حضره مسؤول من الرئاسة المصرية، وبالتحديد من مكتب الرئيس السيسي، مضيفة أنه بناءا على اللقاء أصدر عاهل السعودية مبادرة مع مساء السبت، للدعوة إلى المصالحة، بعد الاتفاق على ذلك، مع إلحاق الاستجابة من الطرفين في وقت واحد، حتى تبدو العودة متوازنة.

فيما أكدت دولة قطر، في بيان عن القصر الاميري، حرصها على تعزيز علاقتها مع مصر بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مبعوثا لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل الثاني, في وقت أكدت السعودية استجابة البلدين لمبادرتها الرامية إلى إزالة أسباب الخلاف بينهما.