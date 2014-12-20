ذكرى زواج شهيد الوطن سيف الزعابي اليوم

يصادف اليوم ذكرى زواج شهيد الوطن الملازم اول طيار سيف خلف سيف الزعابي ، الذي استشهد قبل ثلاثة ايام من الان عندما كان على متن الطائرة العسكرية التي سقطت أثناء تمرين مشترك بين القوات المسلحة الإماراتية وجمهورية مصر الشقيقة.

تزوج الشهيد في تاريخ 20 ديسمبر من العام الماضي، ورزق قبل 25 يوما بطفلة اسماها شيخة على اسم والدته، احتضنها بحب ولهفة وودعها عائدا الى مصر لاستكمال تدريباته العسكرية .

زيارة سريعة للوطن لم تتعدى الثلاثة ايام كانت للشهيد بعد ولادة طفلته بايام وقبل 15 يوم من استشهاده خصصها رحمه الله للاطمئنان على عائلته ولرؤية طفلته شيخة لأول مرة، توسط حينها الشهيد اسرته جالسا وهو متبسم يوصي والدته ببناء مسجد له يحمل اسمه، عرف عنه شغفه وحبه لاعمال الخير، سافر مودعا عائلته بابتسامة ورضا وقناعة بان حب الوطن واجب على كل مواطن.

يشار الى ان فقيد الوطن الشهيد الملازم اول طيار سيف خلف سيف الزعابي من مواليد 1987 يبلغ من العمر 27 عاما وهو متزوج منذ سنة، ترتيبه الرابع بين اخوته خالد الأكبر واحمد وعلي وعبدالله الشقيق الأصغر.