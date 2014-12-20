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السيسي يستقبل رئيس الديوان الملكى السعودى ومبعوث أمير قطر لبحث “اتفاق الرياض”

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السيسي يستقبل رئيس الديوان الملكى السعودى ومبعوث أمير قطر لبحث “اتفاق الرياض” السيسي يستقبل رئيس الديوان الملكى السعودى ومبعوث أمير قطر لبحث “اتفاق الرياض”

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس الديوان الملكي السعودى والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري المبعوث الخاص للعاهل السعودى ، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

تناول اللقاء سبل تفعيل المبادرة التى طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية خلال مؤتمر الرياض الذى دعا إليه خادم الحرمين ، وما تم التأكيد عليه فى القرارات الصادرة عن المؤتمر بشأن التزام جميع دول مجلس التعاون الخليجى بسياسة المجلس لدعم جمهورية العربية والاسهام فى أمنها واستقرارها، فضلاً عن دعم التوافق بين الأشقاء العرب، وخاصة بين مصر ودولة قطر.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس رحب بالضيفين الكريمين ، مثمناً الجهود الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الرامية إلى تحقيق الوحدة بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الانقسام ، فى إطار من الاحترام الكامل لإرادة الشعوب وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

وأضاف أن مصر تتطلع إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي ، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اتفاقه التام مع خادم الحرمين الشريفين فى مناشدته كافة المفكرين والإعلاميين بالتجاوب مع المبادرة ودعمها من أجل المضىّ قدماً فى تعزيز العلاقات المصرية القطرية بوجه خاص والعلاقات العربية بوجه عام.
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أ ش أ

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