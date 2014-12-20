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«محاربة داعش» و«ضبط الحدود» يتصدران مباحثات «العبادي» في تركيا الخميس المقبل

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يتصدر عدد من الملفات المهمة، زيارة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على رأس وفد حكومي إلى تركيا، الخميس المقبل، على رأسها إمكانية مساعدة تركيا للعراق في الحرب على «داعش»، باعتبارها جزءا من التحالف الدولي، حسب المتحدث باسم مكتب العبادي.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب العبادي، السبت، إن «زيارة العبادي إلى تركيا ستبحث التنسيق الأمني في ظل تعهد رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، بتقديم جميع انواع الدعم العسكري للعراق في حربه ضد (داعش)».

وأضاف أن «المباحثات ستركز على التوصل إلى تنسيق معين في قضية ضبط الحدود، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتدريب الكوادر الأمنية العراقية في المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في تركيا». وأوضح الحديثي أن «الزيارة ستشهد أيضا عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين تركيا والعراق الذي عقد اجتماعه الأول، في بغداد منتصف أكتوبر 2009».

وتابع أن «الجانب العراقي أنهى جميع التحضيرات الخاصة بعقد الاجتماع الثاني بعد عقد سلسلة اجتماعات في وزارة الخارجية العراقية بحضور جميع الوزارات ذات الاختصاص، وأعد جدولا خاصا بالاجتماع».

وأشار الحديثي إلى أن «العبادي سيبحث مع الجانب التركي آليات تنشيط الجانب الاستثماري للشركات التركية في العراق، في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة لانخفاض النفط، وأيضا المضي بمباحثات التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن المياه والطاقة».

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