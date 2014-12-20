بالصور..حديقة الحيوانات.. 1700 فصيل في الباهية

أضحت حديقة الامارات للحيوانات في منطقة الباهية في أبوظبي ليس فقط مكانا لرؤية بعض انواع الحيوانات المهمة وانما مقصدا سياحيا وتعليميا وترفيهيا للكبار والصغار والتي تقصدها مختلف شرائح المجتمع من داخل وخارج الدولة للتعرف عن قرب على نحو 1700 نوع من الحيوانات التي تحتضنها الحديقة.

ووفقا لما أعلنته ادارة الحديقة فقد تجاوز معدل زوارها سنويا نصف مليون زائر من جنسيات مختلفة من داخل و خارج الدولة كما أصبحت الحديقة إحدى أكثر الجهات السياحية تفضيلاً في إمارة أبوظبي خصوصاً و الإمارات عموماً..

وتقع حديقة حيوانات الإمارات بمنطقة الباهية على الطريق العام لأبوظبي- دبي، والتي تبعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من دبي و30 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة أبوظبي..

وتحتضن الحديقة 1700 حيوان منها زوج من النمور البيضاء ودب سيبيري عمره 31 عاماً ويزن 300 كلغ وأسود وفهود وأعداد كبيرة من حيوانات حمار الوحش في حظائر «للضواري» و«الحيوانات البرّية» داخل الحديقة. وتستخدم «حديقة الإمارات للحيوانات» في الباهية الواقعة شمال شرق العاصمة الإماراتية نظام الضباب المائي في كلّ أنحاء الحديقة بحيث يضمن توفير أجواء مناسبة للحيوانات والقائمين عليها أثناء أشهر الصيف.

ويضمّ منتجع حديقة الإمارات الذي يتّصل بحديقة الحيوانات، شاليهات مُكيّفة مع شرفات تشرف على حديقة الحيوانات، والكهف أو الحديقة.

كما تضم الحديقة أقساماً مختلفة للحيوانات البرية النادرة والمفترسة والأليفة والطيور والأسماك، وأيضا تضم أكبر بيت للزواحف والبرمائيات على مستوى الدولة، وحديقة أطلق عليها «المحيط»، تضم مختلف الأنواع من أسماك المحيطات، ومجموعة من الحيوانات النادرة وحيوانات توجد للمرة الأولى في حديقة للحيوانات، مثل النمر الأبيض، والحمار الوحشي، والزرافة والفيلة، وغيرها.

فضلاً عن احتواء الحديقة على فصائل نادرة من الحيوانات المختلفة، منها عدد من الأفيال الضخمة، حيث تعد أول حديقة حيوان في الإمارات تحتوي على أفيال مدربة تقدم عروضا.

كل تلك المزايا وضعت الحديقة على قائمة ارقى الحدائق المشهورة ليس فقط محليا وانما على المستوى الاقليمي والعالمي حيث تأتي إشادات وعروض للتعاون والمشاركة في الأنشطة، وتبادل للخبرات مع مؤسسات مماثلة من مختلف دول العالم.

وباتت الحديقة في وقت قياسي مقصداً لمعظم سكان أبوظبي، وفي مقدمتهم الأطفال الذين وجدوا فيها متنفساً ترفيهياً وتثقيفياً وتعليمياً وتوعوياً يتعرفون من خلاله إلى أساليب الحفاظ على البيئة والرفق بالحيوان.

ويؤكد العديد من الذين زاروا الحديقة انها أصبحت مشروعاً اجتماعياً ناجحاً أضاف الكثير لمجال السياحة الثقافية والتعليمية في إمارة أبوظبي لما تقدمه من افادة تعليمية وتثقيفية للطفل حيث تشهد الحديقة زيارات من طلاب المدارس طوال العام.

يشار إلى أن «مشروع إقامة حديقة للحيوانات بدأ من خلال إنشاء حديقة حيوانات الأطفال (كيدز بارك) عام 2008، وبعد النجاح الذي حققته هذه الحديقة المصغرة للحيوانات، وتماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي بالارتقاء بالعاصمة، وجعلها في مصاف المدن السياحية العالمية، من خلال الحفاظ على البيئة، وتعزيز الحياة الفطرية والبرية في الدولة، تم توسيع شامل للحديقة لتتحول رسميا في عام 2012 إلى حديقة الإمارات للحيوانات».

ويتوفر في الحديقة متجر للمقتنيات التذكارية وحلاق للأطفال وعيادة أسنان خاصة للأطفال، كذلك تضم الحديقة فندقاً ومنتجعاً للإقامة مع إطلالة فريدة على الحيوانات، اضافة الى حديقة بحرية مغطاة، ومنطقة للألعاب الإلكترونية، وعدد من المطاعم، وتم مؤخراً افتتاح حضانة فريدة من نوعها كونها حضانة تقع في حديقة للحيوانات، ما يتيح للطفل الاستمتاع بوقته في الدراسة والتعليم والتثقيف.

وتضم الحضانة مناطق مخصصة للعب وتعليم الصغار، ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، على مهارات اللغة والعلوم، وتعزز القيم الإيجابية في نفوسهم، مثل التميز والاحترام والتآلف والتعاون والمتعة، في بيئة مثالية ومحفزة، وملحق بالحضانة أيضاً عيادة طبية تم تجهيزها وفق أفضل المعايير العالمية المتخصصة..