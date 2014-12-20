هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي اليوم واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين الملازم أول طيار سيف خلف سيف الزعابي والملازم أول طيار عبدالله علي الحمودي وذلك بمدينة كلباء بإمارة الشارقة ومنطقة صرم بالطويين بإمارة الفجيرة، حيث استشهدا في ساحة العزة والشرف خلال التمرين العسكري بين القوات المسلحة الإماراتية والمصرية.

وقال سموه "لقد توج الشهيدان بتضحيتهما الكبيرة هذه مسيرة مشرقة من التفاني والإخلاص والانضباط وجسدا مثالا ساميا لكل شباب الوطن الذين يؤدون واجبهم الوطني في مختلف المجالات ويثبتون مدى تفانيهم وإخلاصهم حتى تبقى راية الإمارات عالية خفاقة".

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأسرتي الشهيدين سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الأبرار والصديقين وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.