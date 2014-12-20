من داخل كواليس «انت حر» .. العدل : وضع الإعلام سئ .. ولم أخش «معكم»و«صاحبة السعادة»

من داخل كواليس “انت حر” .. مدحت العدل: وضع الإعلام أسوأ ما يكون .. ولم اخش المنافسة مع “معكم” و “صاحبة السعادة”

,, ترك الطب والإتجاه للسينما “مغامرة محسوبة” .. ولدى جرأة تقديم البرامج

> ,, حلقة نورالشريف كانت مميزة وفاصلة .. وضيفى فى رأس السنة “مفاجأة”

> ,, الرئيس السيسى يعى أهمية الفن .. و على الدولة فتح المسارح المغلقة

حوار – مارينا ميلاد

>تصوير – حازم بركات

طبيبًا للأطفال تحول إلى شاعر وسيناريست ثم كاتبًا، متخطيًا بنجاح كل هذه التجارب، حتى امتلك خبرة و ثقافة و رصيدًا فنياً كبيرًا، دفعوه إلى البحث عن تجربة جديدة.

“انت حر” كانت هى تجربة الدكتور مدحت العدل هذه المرة، التى دخل بها إلى مصاف مقدمى البرامج، ليقدم واحدًا من أعلى البرامج مشاهدة فى الفترة الحالية.

“أونا” ذهبت إلى كواليس “انت حر” .. هذا البرنامج القائم على إعداده أربعة أفراد، يبدأون التحضير يوم الجمعة من كل أسبوع لفقرات ثلاثة حلقات يتم عرضها يوميًا من الثلاثاء إلى الخميس، ويستعدون بإتصالات مكثفة لتغيير أيًا منها حال وجود أحداث طارئة او اعتذار أحد الضيوف.

التقينا بالدكتور مدحت العدل، الذى وصل إلى غرفته الخاصة بالقناة، قبل بدء البرنامج بساعة ونصف للإستعداد للحلقة و إجراء بعض المكالمات.

وإلى نص الحوار:

فى البداية .. من طبيب إلى شاعر و سيناريست ثم كاتب ومقدم برامج .. أيهما أقرب إليك؟

> الشاعر أولًا، و السيناريست و المؤلف ثانيًا، أما كتابة المقالات و تقديم برنامج تليفزيونى أيضًا؛ فجاءوا لإهتمامى بقضايا الوطن، التى أردت التعبير عنها.

وماذا عن مهنة الطب؟

عملت 11 عام فى مهنة الطب، بالتوازى مع كتابة الشعر، لكن بعد نجاح فيلم أيس كريم فى جليم، وجدت أن السينما تحتاج إلى تفرُغ؛ فقررت أن أذهب إلى الشئ الذى احبه، و لم اندم على قرارى لأنها كانت “مغامرة محسوبة”.

من أين جاءت فكرة تقديم برنامج انت حر؟

من خلال صديقى أستاذ محمد هانى، مدير البرامج بقنوات السى بى سى، الذى عرض فكرة البرنامج؛ فوافقت عليها، خاصة أننى قدمت من قبل حلقتين فى برنامج البيت بيتك، لكن لم استمر بعد مهاجمتى النظام آنذاك و انتقادى لتقييد الحريات، ولذلك كان شرطى فى أى برنامج سوف اقوم بتقديمه بعد ذلك هو عدم وجود سقف لأى شئ، وهو ما توافر فى “انت حر”، كما اردت تقديم رسالة تنويرية ومواهب جديدة و مبدعين فى كل المجالات من خلال هذا البرنامج.

هل شعرت بالخوف من خوض تجربة تقديم برنامج تليفزيونى؟

لم اشعر بالخوف من خوض أى تجربة، خاصة أننى كثير الظهور فى البرامج التليفزيونية، ولدى موهبة و جرأة تؤهلنى لذلك.

هل إبتعاد “انت حر” عن السياسة و التركيز على الفن و الثقافة هو رغبتك أم اتجاه القناة؟

لم يبدأ البرنامج هكذا، لكنه بدأ بالحديث عن مسلمات لدى الناس تعتقد إنها الدين الصحيح ثم نكتشف إنها ليست كذلك، ثم اتجهنا نحو الفن و الثقافة، لأننى وجدت أن هذا الجزء هو ما اتقنه عن أى شئ آخر.

كيف ترى المنافسة بين برنامجك و بين برامج معكم و صاحبة السعادة؟

هناك منافسة شديدة بين البرامج الثلاثة، ولكنها منافسة صحية وإيجابية، لأنها تجعلنا نحاول كل مرة تجهيز حلقة أقوى من البرنامج الآخر، واقوم بنفسى بالأتصال بالنجوم الكبار؛ ليكونوا ضيوفى.

وما أكثر الحلقات المميزة فى وجهة نظرك حتى الآن؟

أكثر حلقة مميزة و فاصلة كانت حلقة الفنان الكبير نور الشريف، لأنه لم يظهر فى أى برنامج تليفزيونى منذ ثلاث سنوات، كما أن الحوار كان حوار عقول فى السياسة و الفن و الثقافة، ولاقت الحلقة ردود أفعال إيجابية واسعة.

من اختار اسم “انت حر” ولماذا ؟

محمد هانى الذى اختار الأسم؛ فوافقت على الفور، لأنه لا يوجد أفضل منه، كرسالة للمصريين بعد ثورتين.

وإلى أى مدى ترى الحرية مُتاحة فى الوقت الحالى؟

هناك حرية معقولة، لأن فرض القيود على بعض الأشياء و إنفلات البعض، وإعتقال المعارضين قانون التظاهر، هو ما يجعل حريتنا منقوصة.

وما رأيك فى أوضاع الإعلام؟

الإعلام اسوأ ما يكون، وإعلام فوضوى بنسبى 80%؛ فلا يصح أن نرى إعلام يعرض دجالين و مشعوذين، و يستضيف أشخاص يتبادلون الألفاظ الخارجة على الهواء؛ فاتمنى أن يكون هناك حرية مسئولة فى الإعلام المصرى، و أن يقوم بالعمل على تفتيح العقول و ليس تغيبها.

شاركت فى مؤتمر الأبداع الذى نظمته مؤسسة أخبار اليوم برعاية الرئيس السيسى .. هل تراها خطوة إيجابية تؤكد وعى الدولة بأهمية الفن أم مجرد نقاش دون نتائج فعلية؟

المؤتمر هو عودة لدور الدولة تجاة الفن و السينما و الإبداع، وكان نقاش إيجابى، ونحن منتظرين ما سوف ينتج عن هذا النقاش، خاصة أن الرئيس السيسى أكد لنا من قبل أن السينما لا تقل أهمية عن صناعة السلاح أو القمح؛ فهو يعى قيمة الفن جيدًا.

وما الذى يحتاجه الفنانون و المثقفون من الدولة؟

نحتاج أن تقدر الدولة دور السينما و الفن، وليس ضرورى أن يكون ذلك التقدير من خلال أفلام من إنتاج الدولة، لكن أن تساعد فى فتح دور عرض جديدة، وفتح المسارح المغلقة، والتصوير فى الأماكن الأثرية دون أن تكون الساعة بـ 10 آلاف جنية، إلى جانب عدم وجود جمارك على المعدات السينمائية.

إذن تابعت مبادرة “عايز مسرح” التى اطلقها الفنان على قنديل لمطالبة الدولة بتسليم المسارح المهجورة له لإعادة تأهيلها و إفتتاحها؟

بالتأكيد .. فهى مباردة أكثر من رائعة، وتحدثنا عنها خلال إحدى حلقات”انت حر”، و قمنا باستضافة على قنديل، وتحدثت مع وزير الثقافة، وقلتله :”عايز ايه من واحد بيقولك هات خرابة اعملهالك مسرح يدخل دخل للدولة”؛ فاتمنى ندعمها و يظهر مثلها عشرات المبادرات.

صرحت من قبل أن الفن يلزمه شجاعة و جرأة و لابد أن يناسب متطلبات المرحلة ولذلك لم تخشى أن تقدم مسلسل الداعية أثناء حكم الأخوان .. فما الذى تطلبه تلك المرحلة من الفن؟

تتطلب أن يكون الفن مسئول، و يقدم الأحداث و المتغيرات الحالية دون خوف، ولذلك اقوم حاليًا بكتابة مسلسل حارة اليهود، الذى اوضح من خلاله أن مصر لا تصلح بدون تعايش و تعاون بين الجميع.

ما أسباب تأجيل فيلم الراهب ؟

لأن تصوير أغلب مشاهد الفيلم فى أديرة و كنائس بسيناء، ولذلك انتظرنا حتى تستقر الأوضاع الأمنية هناك.

وماذا عن مسلسل الشهرة المقرر أن يقوم ببطولته الفنان عمرو دياب؟

انتهيت من كتابة كل حلقات المسلسل، وسلمتها للشركة المنتجة، ولم اعرف سبب التأجيل حتى الآن، وكل الحديث عن أن سبب التأجيل هو وجود خلاف بينى و بين عمرو دياب ليس له أساس من الصحة؛ فلم يحدث أى خلاف بين فريق العمل، والملسسل لن يقوم ببطولته سوى عمرو دياب.

واخيرًا .. من سيكون ضيفك فى حلقة رأس السنة؟

اقوم حاليًا بالإتفاق مع الضيف، وحتى الآن لم يتم تأكيد حضوره، لذلك لا استطيع الافصاح عنه، لكن سيكون مفاجأة.

" frameborder="0">