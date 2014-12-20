تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كنائس الإسكندرية استعدادًا لاحتفالات رأس السنة

شددت مديرية أمن الإسكندرية، السبت، من إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية بالمحافظة، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.

وعقد اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعًا مع القيادات الأمنية، وممثل عن المنطقة الشمالية العسكرية، والقوات البحرية، للوقوف على آخر الاستعدادات، لتأمين المحافظة خلال الاحتفالات.

وقررت المديرية تأمين جميع دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والحيوية وأماكن التنزهات، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية من خلال شن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية، وأيضا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية والمحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية.

ووجه «عزالدين» إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والسياحية خشية استخدامها في أي أعمال عنف.

كما أكد على إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية وأماكن التنزهات بفحص جميع المترددين على تلك المنشآت والتنسيق الأمني بين حراس العقارات وإدارات الفنادق ووضع خدمات سرية في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات .

كما تقرر نشر قوات الحماية المدنية على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات، والكشف الجيد لمحيط تلك المنشآت عن المفرقعات عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المرقعات، حيث تم وضع خطة انتشار لمجموعة كبيرة من كلاب الشرطة في جميع الميادين العامة وأماكن التجمعات البشرية للكشف عن أي أجسام غريبة .

كما تم التنسيق مع جميع الكنائس بوضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بالمديرية، بالإضافة إلى عمل تمركزات أمنية ثابتة وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن، والتشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه في الأكمنة الحدودية.