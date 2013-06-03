«مرسى» يصمت أمام المظاهرات.. و«أردوغان»: «الاعتراف بالخطأ فضيلة»

رئيس وزراء تركيا قال: «الشرطة أخطأت عندما استخدمت رذاذ الفلفل ضد المحتجين»

كتب : ماهر أبوعقيل منذ 19 دقيقة

شباب أتراك يهاجمون سيارات الحكومة في الميدان (أ. ف. ب)

اختلاف كبير فى التعامل مع الأحداث الشعبية بين مصر وتركيا، رجب طيب أردوغان -رئيس وزراء تركيا- استقبل تفاصيل احتجاجات إسطنبول بمبدأ «الاعتراف بالخطأ فضيلة»، بعكس موقف الرئيس المصرى من مظاهرات واعتصامات الشارع السياسى ضده، بلطجية.. مخربون.. وثورة مضادة، هكذا وصف د. محمد مرسى المحتجين فى دولته.

انحياز الرئيس مرسى لصف قوات الأمن بمدحها والإشادة بها تارة والصمت عن سحل المتظاهرين على أبواب قصر الرئاسة وفى الميادين وتجاوزاتها تجاه المحتجين مرات أخرى، إضافة لاعتبارهم بلطجية وأيادى مخربة، حسبما جاء فى خطابات الرئيس، يقابله رئيس الوزراء التركى تعليقاً على احتجاجات الأتراك فى إسطنبول بمهاجمة ممارسات قوات الأمن، ولم يجد «أردوغان» غضاضة فى الاعتراف للمحتجين والمتظاهرين المنتمين لتيار المعارضة بتجاوز تصرفات الأمن، بقوله: «هناك خطأ عندما استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين، كان هذا إفراطاً».

د. هشام قنديل -رئيس الوزراء المصرى- طرف داعم لمنهج الأمن فى مواجهة الاحتجاجات، يقول عبدالله أيدوغان، رئيس مركز ستا للدراسات السياسية التركية: «إن يد الأمن قوية وثقيلة فى كل البلدان»، موضحاً أن الموقف فى تركيا بدأ باحتجاج شعبى مجتمعى ضد تصرف الحكومة لمنع مشروع مول منطقة تجارية بساحة «تقسيم»، بعدها «تصاعدت الاحتجاجات سياسياً ضد النظام الحاكم برعاية المعارضين»، ويضيف «أيدوغان» أن الوضع فى مصر يشهد تجاوزات بالغة ضد الحريات، وطريقة الأمن لم تختلف بعد الثورة عن قبلها.. «موقف أردوغان لا ينفى وقوع استخدام القوة المفرطة ضد التعبير السلمى»، مؤكداً أن الشرطة التركية هى التى بدأت بإزالة الخيام.

أخبار متعلقة:

أردوغان.. يفقد عرشه على قلوب الأتراك والمظاهرات تكشف عن «أنيابب الديكتاتور»

بداية النهاية: مظاهرات فى 48 مدينة و1000 معتقل ومئات المصابين

مظاهرات حول العالم بـ12 لغة: أنقذوا تركيا من حكامها

«انسحاب الشرطة» فى تركيا على طريقة «الانفلات الأمنى» فى مصر

«أردوغان» لـ«المعارضة»: أنا قادر على حشد المليونيات أكثر منكم

الانتفاضة التركية.. جمهورية أتاتورك تواجه «الدولة العثمانية»

«الجارديان»: ابن أردوغان ورجاله هم المستفيدون من «مشروعات التنمية»

الولايات المتحدة تقود التقارب «الإخوانى التركى» لمواجهة المد الإيرانى وحماية إسرائيل

النباتات تشعل الثورة: فى مصر ضد «بديع».. وفى تركيا ضد «أردوغان»

سياسيون وخبراء: أحداث تركيا ستؤثر سلباً على الإسلاميين بالمنطقة

أخبار متعلقة أردوغان.. يفقد عرشه على قلوب الأتراك والمظاهرات تكشف عن «أنيابب الديكتاتور»



بداية النهاية: مظاهرات فى 48 مدينة و1000 معتقل ومئات المصابين



مظاهرات حول العالم بـ12 لغة: أنقذوا تركيا من حكامها



«انسحاب الشرطة» فى تركيا على طريقة «الانفلات الأمنى» فى مصر



«أردوغان» لـ«المعارضة»: أنا قادر على حشد المليونيات أكثر منكم

