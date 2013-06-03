أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

«مرسى» يصمت أمام المظاهرات.. و«أردوغان»: «الاعتراف بالخطأ فضيلة»

Google+ Print
«مرسى» يصمت أمام المظاهرات.. و«أردوغان»: «الاعتراف بالخطأ فضيلة» «مرسى» يصمت أمام المظاهرات.. و«أردوغان»: «الاعتراف بالخطأ فضيلة»
رئيس وزراء تركيا قال: «الشرطة أخطأت عندما استخدمت رذاذ الفلفل ضد المحتجين»

كتب : ماهر أبوعقيل منذ 19 دقيقة

شباب أتراك يهاجمون سيارات الحكومة في الميدان (أ. ف. ب)شباب أتراك يهاجمون سيارات في الميدان (أ. ف. ب)

اختلاف كبير فى التعامل مع الأحداث الشعبية بين وتركيا، رجب طيب أردوغان -رئيس وزراء تركيا- استقبل تفاصيل احتجاجات إسطنبول بمبدأ «الاعتراف بالخطأ فضيلة»، بعكس موقف الرئيس المصرى من مظاهرات واعتصامات الشارع السياسى ضده، بلطجية.. مخربون.. وثورة مضادة، هكذا وصف د. محمد مرسى المحتجين فى دولته.

انحياز الرئيس مرسى لصف قوات الأمن بمدحها والإشادة بها تارة والصمت عن سحل المتظاهرين على أبواب قصر الرئاسة وفى الميادين وتجاوزاتها تجاه المحتجين مرات أخرى، إضافة لاعتبارهم بلطجية وأيادى مخربة، حسبما جاء فى خطابات الرئيس، يقابله رئيس الوزراء التركى تعليقاً على احتجاجات الأتراك فى إسطنبول بمهاجمة ممارسات قوات الأمن، ولم يجد «أردوغان» غضاضة فى الاعتراف للمحتجين والمتظاهرين المنتمين لتيار المعارضة بتجاوز تصرفات الأمن، بقوله: «هناك خطأ عندما استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين، كان هذا إفراطاً».

د. هشام قنديل -رئيس الوزراء المصرى- طرف داعم لمنهج الأمن فى مواجهة الاحتجاجات، يقول عبدالله أيدوغان، رئيس مركز ستا للدراسات السياسية التركية: «إن يد الأمن قوية وثقيلة فى كل البلدان»، موضحاً أن الموقف فى تركيا بدأ باحتجاج شعبى مجتمعى ضد تصرف الحكومة لمنع مشروع مول منطقة تجارية بساحة «تقسيم»، بعدها «تصاعدت الاحتجاجات سياسياً ضد النظام الحاكم برعاية المعارضين»، ويضيف «أيدوغان» أن الوضع فى مصر يشهد تجاوزات بالغة ضد الحريات، وطريقة الأمن لم تختلف بعد الثورة عن قبلها.. «موقف أردوغان لا ينفى وقوع استخدام القوة المفرطة ضد التعبير السلمى»، مؤكداً أن الشرطة التركية هى التى بدأت بإزالة الخيام.

أخبار متعلقة:

أردوغان.. يفقد عرشه على قلوب الأتراك والمظاهرات تكشف عن «أنيابب الديكتاتور»

بداية النهاية: مظاهرات فى 48 مدينة و1000 معتقل ومئات المصابين

مظاهرات حول العالم بـ12 لغة: أنقذوا تركيا من حكامها

«انسحاب الشرطة» فى تركيا على طريقة «الانفلات الأمنى» فى مصر

«أردوغان» لـ«المعارضة»: أنا قادر على حشد المليونيات أكثر منكم

الانتفاضة التركية.. جمهورية أتاتورك تواجه «الدولة العثمانية»

«الجارديان»: ابن أردوغان ورجاله هم المستفيدون من «مشروعات التنمية»

الولايات المتحدة تقود التقارب «الإخوانى التركى» لمواجهة المد الإيرانى وحماية إسرائيل

النباتات تشعل الثورة: فى مصر ضد «بديع».. وفى تركيا ضد «أردوغان»

سياسيون وخبراء: أحداث تركيا ستؤثر سلباً على الإسلاميين بالمنطقة

أخبار متعلقة

  • المواجهات بين الشرطة التركية والمحتجين (صورة أرشيفية)

    أردوغان.. يفقد عرشه على قلوب الأتراك والمظاهرات تكشف عن «أنيابب الديكتاتور»

  • ميدان "تقسيم" تحول لشلعة من البشر والاحتجاجات والدخان (رويترز)

    بداية النهاية: مظاهرات فى 48 مدينة و1000 معتقل ومئات المصابين

  • سيارات تحطمت في أحداث العنف في تركيا (رويترز)

    مظاهرات حول العالم بـ12 لغة: أنقذوا تركيا من حكامها

  • الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في تركيا (صورة أرشيفية)

    «انسحاب الشرطة» فى تركيا على طريقة «الانفلات الأمنى» فى مصر

  • رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي

    «أردوغان» لـ«المعارضة»: أنا قادر على حشد المليونيات أكثر منكم

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر