«أردوغان» لـ«المعارضة»: أنا قادر على حشد المليونيات أكثر منكم

كتب : عبدالعزيز الشرفى ووكالات منذ 19 دقيقة

رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي

وجه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تحذيراً شديد اللهجة لزعيم حزب الشعب الجمهورى، أكبر الأحزاب المعارضة فى البلاد، كمال كيلجدار أوغلو، قائلاً: «إذا استخدمت تعبيرات استفزازية فلن يسامحك شعبنا أبداً، وإذا كنت قادراً على حشد 100 ألف، فأنا لدى القدرة على حشد مليون شخص».

وانتقد «أردوغان»، فى خطاب له فى الاجتماع العشرين لمجلس مصدرى تركيا، حكم المحكمة الإدارية السادسة بإيقاف أعمال الهدم والإنشاءات بميدان «تقسيم» ومنتزه «جيزى بارك»، مشيراً إلى أن الطريق إلى الاستئناف على الحكم ما زال مفتوحاً. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت آرنج، إن المحكمة الإدارية على صواب فى قرارها بوقف تنفيذ الأعمال، مشيداً بقرار المحكمة.

وقال «أردوغان»: «المعارضة الآن تختفى وراء الحكم القضائى وتقول إن المحكمة أمرت بإيقاف هذه الأعمال». وأضاف: «إننى أحذر هؤلاء الذين ذهبوا إلى هناك بمشاعر يملؤها الإخلاص، فهم وقعوا تحت غواية مجموعات غير قانونية ومحظورة ويجب ألا ينساقوا معهم فى هذا الاتجاه، وأطالبهم بإنهاء هذا الاحتجاج فوراً».

وتابع: «التظاهرات أيديولوجية أكثر منها مدافعة عن البيئة، لا يحق لأحد أن يشعل التوترات بحجة اقتلاع بعض الأشجار. المعارضة تستغل هذه الاحتجاجات. أعمال الهدم القائمة تتعلق بتوسيع طرق للمشاة فى مدخل «حربية» بالمنتزه، وليست مشروعاً لإقامة ثكنات لسلاح المدفعية. القضية ليست هى الـ5 إلى 10 أشجار التى تتم إزالتها، فالتظاهرة التى بدأت باحتجاجات أصبحت أيديولوجية».

وأكد «أردوغان» أن مركز «أتاتورك» الثقافى، الذى يقع فى ميدان «تقسيم» أيضاً، تجب إزالته، مقترحاً إقامة دار للأوبرا فى مكانه. وأقر «أردوغان» بخطأ قوات مكافحة الشغب التركية فى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، متعهداً بالبدء فى التحقيقات بهذا الشأن، مؤكداً أن الضباط عملوا فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة.

وأضاف: «من الظلم الفادح أن يُتهم حزب العدالة والتنمية بكونه معادياً للبيئة، والمحتجون غير أمناء لأنه لا يوجد لهم متحدث يعبر عن مطلب مشترك لهم».

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