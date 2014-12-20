ضبط 2 من مستأجرى باكيات السوق الجديد بشبرا الخيمة‎

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على ٢ من مستأجري باكيات السوق الجديد خلف مسجد البخاري بشبرا الخيمة، لقيامهما بالتعدي بالسب والشتم على موظف بقسم الاشغالات بحي غرب فى حضور محافظ القليوبية، اثناء تفقده ميدان المؤسسة والسوق فى ساعات متأخرة من ليلية امس.

كان اللواء محمود يسري قد تلقى إخطارا من قسم اول شبرا الخيمة يفيد تلقى مذكرة من حي غرب تفيد تعدي كل من محمد ع ، مراد ع على موظف بقسم الاشغالات أثناء تأدية عمله بعد مطالبتهما بادخال بضاعتهم التى قاموا بفرشها خارج الباكية المخصصة لهم وسدت الشارع، وذلك قبل حضور محافظ القليوبية لتفقد المكان فما كان منهم إلا أن انهالا عليه بالسب والشتم وفوجئوا بحضور المحافظ اثناء الواقعة .