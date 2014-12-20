أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 2 من مستأجرى باكيات السوق الجديد بشبرا الخيمة‎

Google+ Print
ضبط 2 من مستأجرى باكيات السوق الجديد بشبرا الخيمة‎ ضبط 2 من مستأجرى باكيات السوق الجديد بشبرا الخيمة‎

مديرية أمن القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على  ٢ من مستأجري باكيات السوق الجديد خلف مسجد البخاري بشبرا الخيمة، لقيامهما بالتعدي بالسب والشتم على موظف بقسم الاشغالات بحي غرب فى حضور محافظ القليوبية، اثناء تفقده ميدان المؤسسة والسوق فى ساعات متأخرة من ليلية امس.

كان اللواء محمود يسري قد تلقى إخطارا من قسم اول شبرا الخيمة يفيد تلقى مذكرة من حي غرب تفيد تعدي كل من  محمد ع ، مراد ع على موظف بقسم الاشغالات أثناء تأدية عمله بعد مطالبتهما بادخال بضاعتهم التى قاموا بفرشها خارج الباكية المخصصة لهم وسدت الشارع، وذلك قبل حضور محافظ القليوبية لتفقد المكان فما كان منهم إلا أن انهالا عليه بالسب والشتم وفوجئوا بحضور المحافظ اثناء الواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا