سان لورنزو: بيبي لا يروق للأرجنتينيين وجيمس لم يقدم أوراق اعتماده

مدريد، (إفي): قبل المواجهة التي تجمع ريال مدريد الإسباني وسان لورنزو الأرجنتيني في نهائي مونديال الأندية اليوم، أشعل رئيس الأخير ومديره الفني الأجواء، حيث وجها انتقادات للاعبين بيبي وجيمس رودريجيز.

فقد أكد مدرب سان لورنزو إدواردو باوزا، في معرض تقييمه للاعبي الريال لصحيفة (ماركا) الإسبانية، "جيمس يتمتع بموهبة كبيرة، ولكنه لم يتمكن من استغلال كامل قدراته".

وأشار، وفقا لما نقلته الصحفية على موقعها الالكتروني، إلى أن هداف مونديال البرازيل والذي انضم للريال موسم الانتقالات الصيفية الماضي "لم يقدم أوراق اعتماده بعد" مع الفريق الإسباني.

وفي المقابل، وجه رئيس النادي ماتياس لامينس انتقادات حادة للبرتغالي بيبي، مدافع ريال مدريد، حيث أكد أنه "لا يروق للأرجنتينيين".

وأوضح "منذ أن دهس ميسي في ذلك الكلاسيكو لا يروق لنا نحن الأرجنتينيين، انه عنيف للغاية".

بينما أثنيا على باقي لاعبي الفريق الملكي، واتفقا على منح العلامة الكاملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أكد باوزا أنه "من هؤلاء اللاعبين الذين يظهرون كل نصف قرن"، وأشار رئيس النادي "الكلمات لا تفيه حقه، انه ببساطة مبهر".