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تموين القليوبية يضبط 32 طن ألبان بها مواد كيميائية فى حملة لضبط السوق

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تموين القليوبية يضبط 32 طن ألبان بها مواد كيميائية فى حملة لضبط السوق تموين القليوبية يضبط 32 طن ألبان بها مواد كيميائية فى حملة لضبط السوق

20 ديسمبر 2014 | 3:44 مساءً

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محافظة القليوبية

محافظة القليوبية

قامت مباحث ومديرية بالقليوبية، اليوم السبت، بشن حملة مكبرة لضبط السوق ورصد المخالفين، وتمكنت الحملة من ضبط 32 طن البان مغشوشة، وتحتوى على مواد كيميائية، بعدد 4معامل لتصنيع الالبان.

وتحررمحاضر ضد كلا من “على ا ر ” صاحب  معمل أنتاح ألبان مجنسه بشارع البوستة بقرية كوم اشفين تابع لمركز شرطة قليوب وتحرر ضده المحضر رقم 21890، و” هانى ج ع” مسئول معمل لتصنيع الألبان الخطرة على الصحة وتحرر محضر رقم 21889 ،و”محمد إ ج”

صاحب معمل لإنتاج الزبادى والقشطة المجنسة، وتحرر ضده المحضر رقم 21888 ، و” جمال ح إ”صاحب معمل لتصنيع الألبان المجنسة تحرر ضده المحضر رقم 2189 وجميعهم تابعين لقرية كوم اشفين بمحافظة القليوبية مركز قليوب.

وكشف المهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية فى تصريحات صحفية، ان البلاغات انهالت علية ومن اهالى القرية بوجود معامل ومصانع لتصنيع الالبان المغشوشة باستخدام الدهن النباتى وألبان البودرة ومواد كيماوية مجهولة المصدر.

2014-12-20

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