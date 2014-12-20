See by Chloe تنعش صيف 2015 بمجموعة شبابية

اعتدنا على التصاميم الشبابية والأناقة العصرية التي تقدمها ماركة "Chloe" في كل موسم، ولموسم الصيف المقبل شاهدنا لمساتها العصرية في مجموعة عصرية أنيقة وناعمة مقدمة في خطها الثانوي الذي يحمل اسم "See by Chloe".

احتوت المجموعة على عدد من الفساتين القصيرة الناعمة، بالإضافة إلى الملابس الكاجوال التي تجمع بين الأناقة والبساطة بأسلوب جميل يناسب إطلالة الشابات الجامعيات، وبالنظر إلى ألوان المجموعة الصيفية من "See by Chloe" فإن أول ما يلفتنا اللونين البرتقالي والأزرق اللذين زينا معظم القطع في هذه المجموعة، وأضافا إليها انتعاش الصيف .

ولم تخل مجموعة "See by Chloe" الصيفية من الإكسسوارات، فقد احتوت على مجموعة من الأحذية المريحة مع بلاتفورم مرتفع لإعطائك طولاً إضافياً بدون آلام الكعب العالي، كما ضمت عدداً من الحقائب الجميلة ذات التصاميم العملية المناسبة للجامعة أو المهام اليومية، بالإضافة إلى الحقائب الصغيرة بتصاميم جميلة وناعمة.

شاهدي في الصور أعلاه مجموعة "See by Chloe" للصيف المقبل، وأخبرينا برأيك.

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