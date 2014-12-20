2014 عام رحيل النجوم بجدارة

لا ينكر أحد قساوة عام 2014 ولعنته التي حلّت على العالم أجمع والنجوم العالميين بالذات، فسرقت منا باقة نجوم مميزة، منهم أتعبهم المرض ومنهم تقدمهم في السن، إضافة إلى من رحلوا في عمر صغير، وبشكل مفاجىء.

وعلى أمل أن يحمل عام 2015 الخير والأمل، كي ننسى أن عام 2014 كان عام الانفصالات والوفيات بشكل بارز....

هذه لائحة بأهم النجوم الذين خسرناهم في عام 2014:



1- Bobby Keys: توفي عن عمر ناهز الـ 70 عاماً في منزله في كنتاكي في ديسمبر.

2- PD James: توفيت عن عمر ناهز الـ94 عاماً، في نوفمبر.

3- Mike Nichols: توفي عن عمر ناهز الـ83 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية في نوفمبر.

4- Diem Brown: توفيت عن عمر ناهز 32 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، في نوفمبر.

5- Warren Clarke: توفي بعد معاناة قصيرة مع المرض، عن عمر ناهز الـ67 عاماً في نوفمبر.

6- Henry Jackson: توفي بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عمر ناهز الـ57 عاماً، في نوفمبر.

7- Acker Bilk: توفي عن عمرٍ ناهز الـ85 عاماً بعد صراع طويل مع المرض في نوفمبر.

8- Alvin Stardust: توفي عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان البروستات في أكتوبر.

9- Oscar de la Renta: توفي عن عمر ناهز الـ82 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أكتوبر.

10- Lynda Bellingham: توفيت عن عمر ناهز الـ66 عاماً، بعد معاناتها من مرض سرطان القولون في أكتوبر.

11- Sarah Goldberg: توفيت عن عمرٍ ناهز الـ40 عاماً في منزل عائلتها في منطقة ويسكنسون في أكتوبر.

12- Marian Seldes: توفيت في منزلها بمانهاتن عن عمر ناهز الـ86 عاماً في أكتوبر.

13- George Sluizer: توفي عن عمرٍ ناهز الـ82 عاماً في سبتمبر.

14- Denny Miller: أو طرزان، توفي بعد صراع مع مرض ضمور الأعصاب والعضلات " ALS"، عن عمر ناهز الـ80 عاماً، في سبتمبر.

15- Sir Donald Sinden: تُوفي عن عمر ناهز الـ90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض في سبتمبر.

16- Richard Kiel: توفي عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، في كاليفورنيا في سبتمبر.

17- Joan Rivers: توفيت عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد خضوعها لعملية جراحية في الحبال الصوتية في شهر سبتمبر.

18- Jimi Jamison: توفي عن عمر ناهز الـ63 عاماً، جراء سكتة قلبية، في شهر سبتمبر.

19- Bill Kerr: توفي عن عمر ناهز 92 عاماً، في أغسطس.

20- Molly Glynn: توفيت عن عمر ناهز الـ 46 عاماً، بعد أن سقطت عليها شجرة أثناء تنزهها على الدراجة الهوائية في شهر سبتمبر.

21- Robin Williams: انتحر عن عمر ناهز 63 عاماً، في منزله في كاليفورنيا في أغسطس.

22- Lauren Bacall: توفيت عن عمر ناهز 89 عاماً، نتيجة إصابتها بسكتة دماغية في أغسطس.

23- JJ Murphy: توفي عن عمر ناهز 86 عاماً، داخل منزله في أغسطس.

24- Walter Massey: توفي عن عمر ناهز 86 عاماً، في شهر أغسطس.

25- Michael Johns: توفي عن عمر ناهز 35 عاماً، بعد إصابته بجلطة في قدمه في أغسطس.

26- Dora Bryan: توفيت عن عمر ناهز 91 عاماً، في تموز.

27- Alex Angulo: توفي إثر حادث سير تعرّض له في شمال أسبانيا عن عمر ناهز الـ61 عاماً، في تموز.

28- Skye McCole Bartusiak: توفيت عن عمر ناهز الـ 21 عاماً، ووجدت متوفية داخل غرفة نومها في منزلها بولاية تكساس في شهر تموز.

29- James Garner: توفي عن عمر ناهز الـ 86 عاماً، قي تموز.

30- Lorin Maazel: توفي عمر ناهز الـ 84 عاماً، بعد إصابته بالتهاب رئويّ حادّ، في شهر تموز.



وللاطلاع على أسماء النجوم الذين رحلوا في الشهور الأولى من عام 2014 ، اضغطوا على الرابط التالي: عام 2014 يخطف أهم نجوم هوليوود .