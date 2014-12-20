شاب ينفق 150 ألف دولار ليصبح كيم كردشيان... والنتيجة صادمة

بعد الضجّة الكبيرة التي أثارتها نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian إثر تسببها بحالة خلع بين زوجين مصريين، عادت اليوم إلى الواجهة بحادثة جديدة تظهر مدى تأثر الجمهور بها وبإطلالاتها المثيرة إلى حدّ الهوس.

فقد ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أنّ Jordan Parke البالغ من العمر 33 عاماً، أنفق أكثر من 150 ألف دولار على عمليات تجميل، كان الهدف منها التحول إلى نسخة مطابقة لـ Kardashian.

وأوضح Parke في حديث إلى صحيفة The Sun الإنجليزية أنه من أشدّ المعجبين بـ Kim قائلاً: "أحب كلّ شيء عنها، إنها امرأة أكثر من رائعة.. بشرتها مثالية، وشعرها، وكلّ شيء فيها".

ولفت هذا الشاب البريطاني أيضاً إلى أنه خضع لأكثر من 50 جراحة تجميلية بما في ذلك البوتوكس، وحقن الشفة والخدين، وتاتو الحواجب وإزالة الشعر بالليزر.

وعند سؤاله عن رأيه بالانتقادات اللاذعة التي واجهها، قال Jordan: "لقد أقدمت على التجربة للحصول على وجه غير عادي، فهل يعتقد هؤلاء أنني كنت أسعى للحصول على مظهر طبيعي".

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