لصحة أطفالنا فوائد وجبة الفطور

إن عدم تناول طفلك لوجبة الفطور، تطيل فترة توقفه عن تناول الطعام، والتي تستمر من 8 إلى 12 ساعة متواصلة، ما يدفع الجسم إلى استخدام "احتياطي الطاقة" الذي يخزنه، إلى أن يحين وقت الغداء، فيتأثر اداؤه الذهني والبدني، ويجعله سريع الانفعال، متعباً وغير قادر على التركيز. "سيدتي وطفلك" التقت خبيرة التغذية لدى "كلوقز"، آن- صوفي بورهيس، التي شرحت أهمية وجبة الإفطار للأطفال.

ما هي المكونات الغذائية التي ينبغي على الأهل توفيرها في وجبة الفطور، لتغذية أطفالهم؟

هذا يشمل ثلاث أو أربع مجموعات مختلفة، هي الحبوب ومشتقاتها، الحليب ومشتقاته، الفواكه والخضروات، بما فيها البروتين والكالسيوم والحديد والفيتامينات B وC، وكذلك الحبوب المدعمة بالمغذيات الدقيقة، مثل حبوب الفطور المعززة بالفيتامينات والمعادن.

ما هي برأيك وجبة الفطور المغذية والصحية للأطفال؟

هي تلك التي توفر لهم ما يحتاجون إليه من سعرات حرارية لإعادة شحنهم بالطاقة التي تكون قد نضبت خلال الليل، وربما كانت من حبوب الفطور فقط، مثل "كلوقز كوكو بوبس" أو "رقائق الذرة كلوقز"، مع الحليب أو أيّ نوع من منتجات الألبان، والفاكهة أو عصير الفاكهة (مثل التفاح والموز وعصير البرتقال الطازج وغيرها)، وبعض الخضروات (مثل شرائح الخيار والطماطم والجزر وغيرها)، والماء.

التركيز.. ما هي آثار تناول الفطور على أداء الأطفال في المدرسة؟

أظهر تقريرٌ مستخلص من 22 دراسة في هذا المجال، أن تناول وجبة الفطور يمكن أن يساعد على تطوير أداء الأطفال في المدرسة، من خلال تقوية ذاكرتهم وزيادة فعالية الوظائف النفسية والاجتماعية لديهم، وتحسين المزاج، وبالتالي رفع أدائهم الدراسي.

هل يؤثّر عدم تناول الفطور على أداء الأطفال في المدرسة؟

الأبحاث المستقلة التي أجريناها، على مستوى العديد من الأسواق في أوروبا، أفادت أن المدرّسين يمكنهم تحديد الأطفال الذين لا يتناولون وجبة الفطور، إذ يكونون أقل انتباهاً، كما يلاحظون المزيد من المشاكل السلوكية لديهم.

تنوع الأطعمة

ما هي مزايا وجبة الفطور القائمة على الحبوب؟

الكربوهيدرات هي العناصر المغذية الرئيسة في وجبات الحبوب والأطعمة المصنوعة من الحبوب، وهي للحصول على الطاقة، وتشمل الحبوب والخبز والمعكرونة والأرز. وتوصي إرشادات المركز العربي للتغذية بتناول 6 إلى 11 حصة من الحبوب ومشتقاتها يومياً.

ما نصيحتك لضمان اتباع الأطفال نظام غذائي صحي؟ وما نصيحتك للأهل الذين يحرصون على غرس العادات الغذائية الصحية لدى أبنائهم؟

أفضل نصيحة غذائية لجميع الأعمار هي تناول مجموعةٍ متنوعة من الأطعمة المختلفة يومياً، للحصول على جميع العناصر المغذية التي يحتاج إليها الأهل والأطفال على حدّ سواء. وفق المركز العربي للتغذية، والذي يوفّر إرشاداتٍ غذائية تهدف إلى مساعدتنا على التمتع بصحةٍ جيدة.

توصيات أساسية لأطفال المدارس والمراهقين

• تناول كمياتٍ كافية من الفواكه والخضروات يومياً، إلى جانب كميةٍ كافية من الحبوب المدعمة بالمغذيات الدقيقة.

• شرب 3 أكواب من الحليب القليل الدسم، أو منتجات الألبان، يومياً.

• شرب كميةٍ كافية من الماء والسوائل الأخرى، يومياً.

• الحدّ من استهلاك الدهون والسكر.

• ممارسة أنشطة بدنية معتدلة، لمدة 60 دقيقة، خلال معظم أيام الأسبوع.

نصائح خبيرة التغذية لدى "كلوقز"، آن- صوفي بورهيس" لجعل وجبة الفطور صحية وممتعة

- توفير الخيارات المختلفة لضمان أن تكون وجبة الفطور صحيةً وممتعة.

- الالتزام بثلاث أو أربع مجموعات من المواد الغذائية الموصى بها لوجبة فطورٍ صحية (الحبوب ومشتقاتها، الحليب ومنتجات الألبان، الفواكه والخضار)، فهذا يضمن توفّر مجموعةٍ كبيرة من الأطعمة الجيدة لوجبة إفطارٍ مختلفة كل يوم.

- نوعوا في تحضير الوجبات من الحبوب والألبان والفواكه، بمشاركة الأطفال، لأن مشاركتهم هذه تجعل وجبة الفطور أكثر متعةً.

ماهي الفوائد الرئيسة لحبوب الفطور "كلوقز"؟

يوفر تناول صحنٍ من حبوب "كلوقز كوكو بوبس"، مع الحليب، العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الأطفال في طور النمو، بما في ذلك الفيتامين D، والحديد والفيتامينات B، والكالسيوم والبروتين. العديد من الأطفال في الشرق الأوسط لا يحصلون على ما يكفي من الفيتامين D، وصحن واحد من حبوب "كلوقز" يوفر 25٪ من هذه الاحتياجات اليومية.

كيف تلعب الفيتامينات المتوفرة فيه دورها؟

الفيتامين D مهم لامتصاص الكالسيوم وتطور العظام، وهذا أمرٌ هام للغاية في مرحلة الطفولة، ولاسيما أن الدول العربية تشهد ‏ارتفاعاً نسبياً لحالات العوز في الفيتامين D، بالرغم من وفرة أشعة الشمس. وأظهرت الدراسات أن معدلات انخفاض كتلة العظام في العالم العربي أعلى منها في البلدان الغربية، نتيجة انخفاض مستوى التعرض لأشعة الشمس، إذ يميل الكثير من الأطفال في الشرق الأوسط إلى قضاء وقتٍ أطول في الأماكن المغلقة. من هنا قررت شركة "كلوقز" إضافة هذا الفيتامين إلى جميع منتجات الحبوب المخصصة للأطفال، حرصاً منها على المساهمة في تلبية احتياجات الصحة العامة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. وتوفر حبوب الفطور وجبةً مغذية وصحية، وخصوصاً عندما يتمّ تناولها مع الحليب والفاكهة.