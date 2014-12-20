50 صورة لأجمل مكياج وتسريحات النجمات للعام 2014

تتنوع أساليب تطبيق الماكياج وتختلف من خبير تجميل إلى آخر. وهنا، تبرز قوته في اعتماد ما يناسب شكل كل سيدة ويعكس شخصيتها. في متابعة دقيقة لإطلالات النجمات للعام 2014 ،نلحظ تبدلات واضحة في طريقة تنفيذ الماكياج من حيث الألوان والتقنيات، تختلف باختلاف خبير التجميل الذي يحاول أن يجد أسلوباً جديداً لإبراز تميّز النجمة، إضافة إلى التسريحات وألوان الصبغات التي تتنوع بحسب الموضة.

وهنا، تميل كفة الميزان من أجمل إطلالة قادرة على إبراز الجمال الحقيقي للنجمة، إلى سلبيات الماكياج التي قد تقع فيها بعض النجمات وتؤثر على إطلالتها.

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ميريام فارس: تتميز ميريام فارس بصفات جمالية متكاملة من الجفن الواسع إلى الشفاه الممتلئة، ما يساعدها على إبراز جمالها بالماكياج. من أجمل إطلالات النجمة ميريام فارس لهذا العام ،بحسب خبيرة التجميل باتريسيا ريغا ،هي بالمكياج الأوروبي. بحيث بدت وكأنها لا تضع الماكياج مستخدمة الألوان الترابية وأحمر الشفاه الزهري. كما في تحوّلات شعرها من المجعد إلى المنسدل مع الغرة.

مايا دياب: بعد خبرة 15 سنة مع مايا دياب، يؤكد خبير التجميل محمد حيفاوي أنها نجمة متكاملة بملامح وجهها وشخصيتها الجريئة التي تسمح لها باعتماد كل جديد في عالم المكياج. من أجمل إطلالات مايا دياب لهذا العام هي بالمكياج الزهري إذ يعكس جمال عينيها بالظلال الزهرية الفاتحة ويمنح شفتيها شكلاً جميلاً. وتعتبر الرموش الكثيفة من أكثر التقنيات الأساسية لإبراز جمال مايا.أما بالنسبة للون شعرها فنحن نفضلها بالشعر الأشقر الأومبريه بعيداً عن الأحمر الذي يجعلها تبدو أكبر سناً.

نانسي عجرم: تظهر نانسي عجرم في برنامج" أراب أيدول" بإطلالات لافتة، لكن البعض يجدها بعيدة عن التغير وتعتمد المكياج نفسه. لتوضيح ذلك، أجرينا حديثاً خاصاً مع خبير التجميل فادي قطايا الذي يؤكد أن شخصية نانسي العفوية هي التي تعكس هذه النعومة التي تشتهر بها ككل الرموز الجمالية العالمية.عكست تغيرات المكياج التي اعتمدتها نانسي إطلالات جديدة. ويعتبر فادي قطايا أن المكياج الأجمل بالنسبة له هو العيون الدخانية باللون الأسود المسحوبة بشكل يبرز جمال نانسي. وبالنسبة للتسريحات، فبعد متابعة صور العام، نجد أن نانسي بدت جميلة جداً في الشعر المرفوع بشكل ذيل حصان.

نجوى كرم: انتقلت نجوى من الشعر الأسود إلى البني ما أشرق وجهها وأبرز لون عينيها، وهي غالباً ما اعتمدت في هذا العام تسريحات الشعر المموج المنسدل بشكل طبيعي. بالانتقال إلى المكياج نلحظ أن نجوى تركز على عينيها بمكياج العيون الدخانية، أما بالنسبة إلى التغيرات، فقد حاولت أن تنوع ألوان أحمر الشفاه بحسب جرأة الإطلالة.

اليسا: في جولة سريعة على صور اليسا للعام 2014 ،نلحظ أنها تبتعد عن التغيير الواضح وترتكز على مكياج العيون الدخانية بألوان ترابية مع القليل من الزهري. أما بالنسبة لشعرها فهي غيّرت في تدرجات اللون البني بشكل بدت مختلفة في إطلالات متعددة، وكانت الأجمل في التسريحة الجانبية المموجة.

هيفا وهبي: بعد الشعر الأحمر الجريء، انتقلت هيفا إلى اللون البني الداكن، بالرغم من التغير اللافت والتوهج الذي منحها هذا اللون، إلا أنها تبقى ديفا في الشعر البني الذي أعاد الكلاسيكية لإطلالتها.

أحلام: تبدل مكياج أحلام في برنامج" أراب أيدول"، ولا سيما بعد تغير خبير التجميل أحمد الأسير. وهنا، حاول كل خبير إبراز جمالها على طريقته الخاصة. وتبقى الإطلالة الأجمل لهذا العام في الشعر المرفوع بشكل كعكة ومكياج العيون الناعمة بالأي لاينر المجنح والشفاه الحمراء.

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