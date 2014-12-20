الملح في 9 فوائد تجميلية

تحتوي أجسامنا على نسبة من المعادن والأملاح، ولهذا السبب يعتبر الملح الحليف الطبيعي الأمثل لتحقيق التوازن للجسم والجلد معاً.

ولعل أحد الفروق الرئيسية بين ملح البحر وملح الطعام هو نسبة المعادن الموجودة به، فملح البحر يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن كالمغنيسيوم، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، والتي تلعب دوراً رئيسياً في إبطاء عملية التقدم في العمر.

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أحضري القليل من ملح البحر لتستفيدي منه بهذه الطرق المتعددة:

1. قناع توازن الجسم

يحتوي كل من الملح والعسل على خصائص مضادة للالتهابات، فالملح يعمل على تحقيق التوازن في إنتاج البشرة للدهون من جهة، وحفظها للماء داخل طبقات الجلد من جهة أخرى.

ولتحقيق ذلك قومي بخلط ملعقتين من ملح البحر مع أربعة ملاعق صغيرة من العسل حتى تحصلي على عجينة، ثم طبقيها بالتساوي على بشرة نظيفة وجافة لمدة ربع ساعة، بعدها قومي بمسح بشرتك بمنشفة مبللة بماء دافئ.

2. "تونر" لإزالة دهون البشرة

الملح يساعد على تنظيف المسام بعمق، وتحقيق التوازن في إفراز الدهون والبكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب.

استفيدي من الملح للتخلص من حبوب الشباب عن طريق خلط ملعقة من ملح البحر مع أربع أونصات من الماء الدافئ في زجاجة صغيرة بها رذاذ، ثم رجي الزجاجة جيداً حتى يذوب الملح، واستخدميها على بشرتك مرتين يومياً مع تجنب منطقة العينين.

3. تقشير الجلد

يعتبر ملح البحر من ألطف مقشرات البشرة وأكثرها فعالية على الجلد الميت، إضافة إلى احتوائه على الكثير من المعادن الخاصة بتنعيم البشرة واستعادة ترطيب الجلد.

ولاستخدام الملح في تقشير البشرة قومي بمزج ربع كوب من الملح مع نصف فنجان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند مع 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك، وضعي المزيج على كامل جسمك مع الفرك الخفيف في حركات دائرية.

4. تجديد الجلد

تستطيع جزيئات الملح أن تقوم بتجديد الجلد وإشفائه وتطهيره كذلك حتى تسير الدورة الدموية للجسم بالطريقة المثالية.

ولتحقيق ذلك قومي بمزج نصف كوب من الملح مع ربع كوب من الالوفيرا وربع كوب من الزيت المفضل لديك وملعقة من الزهور المجففة، ثم امزجي المكونات حتى تحصلي على عجينة سميكة، وضعيها على بشرتك، ودلكيها بحركات دائرية.

5. الاسترخاء

يقوم الملح بامتصاص الأتربة والدهون والسموم ليترك البشرة نظيفة ومطهرة بعمق، فقد تلاحظين أن بشرتك قد أصبحت أقل تجاعيداً مع الاستخدام المتكرر للملح، وذلك بسبب محتويات الملح المعدنية، فالمغنيسيوم وغيره من المعادن المتواجدة في ملح البحر قد يساعد في منحك بشرة شابة لأعوام كثيرة إلى الأمام.

حققي هذا الأمر من خلال إضافة ثلث كوب من الملح إلى حوض الاستحمام الخاص بك، واتركيه ليذوب، ثم استرخي لمدة نصف ساعة.

6. علاج فروة الرأس

الملح يساعد على تخفيف وإزالة رقائق القشرة الموجودة بفروة الرأس، حيث يسعى إلى تحفيز الدورة الدموية لفروة رأس صحية، كما أنه يقوم بامتصاص الرطوبة والزيوت الزائدة في الجلد، مما يعمل على منع نمو الفطريات وقشرة الرأس.

وللاستفادة من الملح ما عليك سوى تدليك فروة رأسك بلطف بالقليل من الملح لمدة دقائق قليلة.

7. تبييض الأسنان

يعتبر الملح وصودا الخبز على حد سواء من المواد الكاشطة، والتي من شأنها أن تساعد على إزالة بقع الأسنان لتتركها بيضاء ساطعة، إضافة إلى ذلك فإن الملح يحتوي على مصدر طبيعي للفلوريد.

وللقيام بتجربة تبييض الأسنان الممتعة مع الملح ما عليك سوى خلط ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقتين من صودا الخبر، ورطبي فرشاة أسنانك، ثم ضعيها في الخليط وافركي أسنانك.

8. غسول للفم

يعمل الملح كمطهر لقتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة، فقط امزجي ملعقة من الملح مع أخرى من صودا الخبر في نصف كوب من الماء، ثم تمضمضي بالمزيج.

9. للمعان الأظافر

كما يقوم الملح بإفادة البشرة، فهو يقوم بإفادة الأظافر أيضاً، إذ أن الملح مع الليمون يعملان على الحد من اصفرار الأظافر لتبقى أكثر لمعاناً وإشراقاً.

جربي ذلك عن طريق مزج ملعقة من الملح مع أخرى من صودا الخبر وأخرى من عصير الليمون في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم انقعي أظافرك في هذا المحلول لمدة 10 دقائق، وافركيها باستخدام فرشاة ناعمة.

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