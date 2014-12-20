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تأجيل محاكمة ” الهروب الكبير” لمشاهدة الاسطوانات لجلسة 27 ديسمبر

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تأجيل محاكمة ” الهروب الكبير” لمشاهدة الاسطوانات لجلسة 27 ديسمبر تأجيل محاكمة ” الهروب الكبير” لمشاهدة الاسطوانات لجلسة 27 ديسمبر

أجلت الدائرة ” 15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، لجلسة 27 ديسمبر لمشاهدة الاسطونات المدمجة والمقدمة من المحامي منتصر الزيات بجلسة اليوم ولاستكمال المرافعة.

وعرض المتهم العجيزي علي الطبيب المختص بالرمد وتقديم التقرير الطبي الخاص به.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور المستشارين محمود اسماعيل وخالد ضياء المحاميان العموميان لنيابة امن الدولة العليا و بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

 

 

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