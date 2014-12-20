بالأسماء.. 10 مصابين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم، 3 سيارات، بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم بذمام مركز بنى مزار، شمال المحافظة، وإنتقلت سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من، مدحت صالح كامل، 19 سنة، ومصطفى محمد عبد العظيم، 25 سنة، وأميرة حسن محمد،30 سنة، وعلى أحمد شحتوت 13 سنة، وأحمد محمد شحاتة 35 سنة، وهالة على زايد، 24 سنة، و فاطمة أحمد سمير 4 شهور، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، ومصطفى محمد صديق 3 سنة مقيم بالقاهرة، وأحمد عبد الرحيم أحمد 18 سنة، طالب، وعلى بكرى محمد 27 سنة، ومقيمان بمحافظة المنصورة.