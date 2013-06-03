"موسى" يطلب تقرير اللجنة الثلاثية ويلتقى سفير إثيوبيا قبل لقاء "مرسي"

كتب : محمود حسونة منذ 12 دقيقة

قال الدكتور أحمد كامل، المتحدث باسم حزب المؤتمر، أن عمرو موسى رئيس الحزب وافق على الدعوة التى وجهتها رئاسة الجمهورية لحضور المناقشة الخاصة بتقرير اللجنة الثلاثية فى أزمة "سد النهضة" الإثيوبى.

واضاف كامل، فى تصريحات خاصة، إن موسى طلب من الدكتورة باكينام الشرقاوى، الاطلاع على التقرير حتى يتثنى دراسته والنقاش بموضوعية حوله، موضحاً – موسى- أن قضية مياه النيل هى من ضمن القضايا القومية التى تهم كل مصرى، وأنه لا علاقة لها بأى اختلاف سياسى داخلى ولابد أن يبذل الجميع كل ما يستطيعون من أجل خدمة القضية.

واشار الى ان موسى أكد أن النقاش فى جلسة الحوار اليوم، لن يتم خلاله التطرق لأى ملفات عير أزمة السد الإثيوبى وقضية حصة مصر من مياه النيل.

وفى سياق متصل التقى صباح الاثنين، عمرو موسي السفير محمد درير، السفير الأثيوبي بالقاهرة للمناقشة حول سبل الخروج من ازمة بناء السد ومدى تأثيرها على دول المصب.