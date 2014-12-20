مواجهات بين الجيش السوداني والحركة الشعبية المتمردة بجنوب كردفان

قالت الحركة الشعبية- قطاع الشمال-، إن قواتها تمكنت من صد هجوم للجيش السوداني، للسيطرة على بلدة تبعد 8 كيلومترات جنوبي (كادوجلي)-عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وقالت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان والقيادة المشتركة لقوات الجبهة الثورية السودانية-في بيان صحفي صادر، السبت-إنه في إطار الحملة الصيفية الشاملة لقوات الحكومة تحركت قوة، الجمعة، نحو بلدة «دلوكة»، 8 كلم جنوبي كادوجلي للاستيلاء عليها، مشيرة إلى أن قوات الحركة تمكنت من صد القوات الحكومية قبل غروب الشمس وكبدتها خسائر في القوات والعتاد، من بينها دبابة «تي-55».

وأشارت الحركة الشعبية-قطاع الشمال-في بيانها، إلى أن الحكومة السودانية صرفت على الحملة الصيفية الحالية في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور أكثر من المعتاد ويشرف عليها الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع شخصيا، لإعادة تأمين المناطق الثلاث للانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.