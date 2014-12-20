السعودية: اعتقال 40 «إرهابيًا» بينهم مصريون خلال أسبوع

واصلت السلطات الأمنية السعودية ملاحقاتها وعملياتها المنتشرة في أنحـاء المملكة كافة، السبت، للإطاحـة بالإرهابيين والمتهمين بتدبير أي عمل إرهابي داخـل المملكة. وشهـد الأسبوع الماضي سقوط 40 متهماً جديداً، غالبيتهم يحملون الجنسية السعودية ما عدا 11 شخصا من سبع جنسيات أخرى.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر وصفتها بأنها «مطلعة» تأكيدها «أن الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من ضبط 29 سعوديا، و3 مصريين، ويمنيين، وسوريين، إضافة إلى 4 متهمين يحملون الجنسيات الباكستانية والعراقية والهندية والليبية».

وأوضحـت المصادر أن يوم 15 من الشهر الحالي كان أكثر الأيام إيقاعا بالإرهابيين، إذ بلغ عدد المقبوض عليهم خلال ذلك اليوم 9 أشخاص.