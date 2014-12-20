اشتباكات عنيفة ببنغازي بين قوات الجيش الليبي وميلشيات إسلامية

تخوض قوات الجيش الليبي معارك عنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحور الصابري الجمعة.وقال مصدر عسكري ببنغازي إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد ما يعرف بمجلس شورى بنغازي بمحور الصابري بعد تقدمها، مضيفا أن المعارك تدور الآن بالقرب من مركز الصابري سابقا، موضحا أن قوات الجيش تحاصر مجموعة مسلحة في إحدى البنيات.

ورجح المصدر العسكري وجود شخصية مهمة بهذه البناية نظرا لقوة المقاومة التي يبديها مسلحي شورى ثوار بنغازي، لافتا إلى وجود القناصة فوق أسطح المنازل فضلا عن الألغام التي تسببت في مقتل العديد من أفراد الجيش.

وأوضح أن الالغام تسببت في تدمير العديد من المنازل إضافة إلى تدمير البنيه التحتية وتسرب مياة الأمطار والصرف الصحي وإغراق المنطقة، مشيرا إلى أن قوات المدفعية قامت بتوجيه ضربات مباشرة لمناطق تمركز مسلحي الدروع والشورى بالصابري .