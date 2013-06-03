غد الثورة يؤيد حكم "الدستورية".. ويؤكد: أحكام القضاء تاج فوق رؤوسنا

محيي الدين: يجب احترام قرار الدستورية وعدم الانجراف للفوضى

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 8 دقائق

قال الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى، إن الهيئة العليا لحزب غد الثورة، أعلنت عن موقفها من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانوني انتخاب مجلس الشورى ومعايير انتخاب أعضاء التأسيسية، و في ذات الوقت الإبقاء على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب بصلاحيات تشريعية كاملة.

وذكر الدكتور محمد محيي الدين، أن حزب غد الثورة يحترم أحكام القضاء ويضعها تاجا فوق الرؤوس ويدعو كل المصريين إلى احترام القضاء وتوقير أحكامه وعدم الاندفاع وراء المرجفين الذين يصورون القضاء وكأنه خصم للشرعية في حين أن القضاء هو حامي الشرعية بل هو الشرعية ذاتها، وأن تصور دولة دون قضاء مستقل يعني تصور نموذج للفوضي والعبث.

وأشاد محيي الدين بالحكم الذي أعمل الرقابة القضائية طبقا للإعلان الدستوري الصادر في 20 مارس 2011 على قانون انتخابات الشوري الصادر في عهده، ولكنه في نفس الوقت احترم الدستور الحالي الذي وافق عليه الشعب والذي أعطى الشوري صلاحية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب طبقا للمادة 230 منه.

وقال محيي الدين، إن الحكم عالج وضعا لم يعالجه الدستور وهو موقف مجلس الشورى الحالي بعد انتخاب مجلس النواب، حيث إنه وطبقا للدستور الجاري فإنه لا يجوز حل مجلس الشورى، ومن ثم كان سيبقى المجلس الجاري بلا وظيفة لحين انتخاب مجلس شورى آخر، ولكن تفسير المحكمة للنصوص وتطبيقها للدستور دعاها إلى إعمال حكم حل المجلس فور انتخاب مجلس النواب، وهو رأي عالج وضعا شاذا غير مسبوق وهو وجود غرفة برلمان بلا وظيفة أو عمل وتتقاضي أجرا مقابل ذلك.