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أبو الغار يتراجع عن حضور اجتماع مرسي بشأن "سد النهضة"

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أبو الغار يتراجع عن حضور اجتماع مرسي بشأن "سد النهضة" أبو الغار يتراجع عن حضور اجتماع مرسي بشأن "سد النهضة"

كتب : خالد عبد الرسول منذ 6 دقائق

أعلن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تراجعه عن قبول الدعوة التي وجهتها له رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع لمناقشة مشكلة "سد النهضة".

وقال أبو الغار، في بيان له، "اتصلت الرئاسة بي ظهر أمس وتم توجيه دعوة لحضور اجتماع سياسي لمناقشة مشكلة سد النهضة وبعد التشاور مع عدد من قيادات الحزب وافقوا على الاشتراك في هذا الاجتماع حرصا على البعد الوطني لقضية نهر النيل مع تمسكهم بالرفض التام لطريقة إدارة الرئاسة والحزب الحاكم لشؤون البلاد التي تسير بالوطن إلى طريق مسدود".

وأضاف أبو الغار: "تلقينا في الحزب اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية كثيرة ترفض فكرة الجلوس مع مرسي وبعد تداول رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وحرصا على الالتزام بالديمقراطية داخل الحزب، اتفق الجميع على عدم مشاركة الحزب في اجتماع اليوم في الاتحادية على أن يقوم الحزب بإرسال مقترحاته بشأن القضية للشعب المصري في خطاب مفتوح".

وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي للحزب سيدرس في اجتماعه المقرر، اليوم، فكرة عقد مؤتمر لمناقشة مخاطر سد النهضة و كيفية التعامل معه وذلك في حضور القوى الوطنية.

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