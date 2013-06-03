"النور" بأسيوط: "سد النهضة" يهدد أمن مصر القومي

لابد من اتفاق وطني للخروج من أزمة سد إثيوبيا

كتب : محمود مالك منذ 5 دقائق

أصدر حزب النور بأسيوط بيانا أكد فيه خطورة "سد النهضة" على الحياة المصرية وأمنها القومي، وجاء في البيان "نظرا لما يمثله نهر النيل العظيم لمصر هو شريان الحياة لها ولشعبها، وبعد عدة لقاءات مع الخبراء المتخصصين في هذا المجال تؤكد خطورة هذا السد على الأمن القومي المصري، وتتمثل هذه الخطورة على سبيل المثال لا الحصر في عجزٍ مائي يصل إلى ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب سنويا، ما يهبط بحصة مصر إلى حوالي 45 مليار متر مكعب وذلك خلال فترة امتلاء خزان السد المزمع بنائه، وهذا يؤدي إلى نقص الرقعة الزراعية إلى ما يقرب من 2 مليون فدان وما يترتب على ذلك من آثارٍ خطيرة.

كما يؤدي ذلك إلى نقصٍ في كمية الكهرباء المتولدة من السد العالي وخزان أسوان بنسبة تتراوح بين 20 : 30% بحسب الدراسات، كل هذا من سدٍ واحدٍ (سد النهضة) الذي هو أول السدود الأربعة الكبرى في استراتيجية السدود الإثيوبية.

وأضاف البيان، أن حزب النور يرفض بناء هذا السد على مجرى النيل الأزرق رفضا باتا، لما في هذا السد من تحقق الضرر الجسيم الواقع على مصر.

ويرفض حزب النور أن تفرض أي دولة من دول المنبع خصوصا إثيوبيا رؤيتها من الاستفادة من مياه النيل دون الاتفاق مع باقي دول الحوض خاصة دول المصب مصر والسودان مراعاة لمصالح كافة شعوب دول حوض النيل، والدخول في مرحلة جديدة من التفاوض القائم على التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وفي نفس الوقت يرفض حزب النور انفراد أي جهة كانت بإدارة هذا الملف الذي يخص حياة 90 مليون مصري.

وطالب حزب النور مؤسسة الرئاسة أن تدعو إلى حوار وطني حقيقي يشمل كافة القوى السياسية الفاعلة والخبراء والمختصين في هذا الأمر من كافة النواحي الفنية والسياسية والاستراتيجية للخروج برؤية واستراتيجية واضحة ومحددة يجتمع عليها المصريون كافة خلف القيادة السياسية، مضيفا يجب على جميع أفراد الشعب المصري الاصطفاف بعيدا عن كل الاختلافات السياسية وراء قيادته الحالية لإجهاض محاولات بناء هذا السد الذي يهدد الأمن القومي المصري، إعلاءً لمصلحة وطننا.