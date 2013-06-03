«بيونسيه» تجمع تبرعات لمساندة قضايا المرأة

كتب : لندن - «رويترز» الإثنين 03-06-2013 08:41

أحيت المغنية الأمريكية بيونسيه حفلاً فى لندن أمس الأول، خصص لجمع تبرعات من أجل الرعاية الصحية والتعليم والمساواة للنساء، ونظم الحفل جمعية «تشايم فور تشينج» التى أسسها بيت الأزياء الإيطالى «جوتشى» والتى تجمع تبرعات لمشروعات لدعم المساواة بين الجنسين فى أكثر من 70 دولة.

وانضم إلى «بيونسيه»، خلال الحفل، زوجها مغنى الراب جاى - زى، حيث غنيا أناشيد مثيرة تدعو إلى تمكين المرأة وهو ما تشتهر به «بيونسيه» وحدها.

وأبلغت «بيونسيه» الجمهور بأن الحفل جمع بالفعل 4 ملايين دولار وحثتهم على الدخول على الإنترنت لمشاهدة مجموعة تستغرق 40 دقيقة وتشمل أيضاً أفلاماً قصيرة بطولة «بيونسيه» تتناول قضايا المرأة.

وأمتعت عروض قدمتها فرقة فلورنس آند ذا مشين وجون ليجند وجينفر لوبيز فى ثنائى مفاجئ مع المغنية مارى جيه بلايج، الجمهور الذى زاد على 50 ألف شخص فى استاد تويكنهام بغرب لندن.

وقال موقع جمعية «تشاين فور تشينج» على الإنترنت إن دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أحد الأهداف الثمانية التى حددتها الأمم المتحدة بنهاية الألفية لكن لا يزال عدم المساواة موجوداً، إذ تشغل النساء 21% فقط من مقاعد البرلمانات فى العالم.

وظهر ديزموند توتو، داعية حقوق الإنسان المناهض للتفرقة العنصرية البارز، فى تسجيل مصور، حيث دعا الرجال إلى الدفاع عن الفتيات والنساء.

وقال «توتو» البالغ من العمر 81 عاماً: «حان وقت الثورة من أجل النساء والفتيات.. يتحتم على كل منا القيام بدور. تمكين الفتيات والنساء هو تحدى عصرنا».