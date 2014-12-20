«الشباب والرياضة» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة الأحد

توقع جامعة القاهرة، ووزارة الشباب والرياضة، الأحد، على هامش احتفالية الجامعة بعيد العلم الثالث عشر، بروتوكول تعاون يستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية، التي تعزز إمكانيات الشباب وتثقل مواهبهم.

ويتضمن، البروتوكول، الذي يوقعه، الدكتور جابر نصار، رىْيس جامعة القاهرة، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، تنفيذ حفلات فنية بواقع حفلة شهريًا بمشاركة أوركسترا أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، على أن يشارك في كل حفلة أحد طلاب الجامعة الموهوبين في مجال الموسيقى والغناء الفردي، وكذلك تنفيذ فعاليات رياضية بالاستفادة من إمكانيات المدينة الرياضية بالجامعة، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب، وتنفيذ أنشطة ثقافية بين طلاب الجامعة، وإنشاء جناح دائم داخل الجامعة لوزارة الشباب والرياضة، بهدف الترويج لبرامج وأنشطة الوزارة بين الطلاب، وتنظيم دورات تدريبية لمجالس إدارات الاتحادات الطلابية في مجالات تنمية مهارات القيادة، وجذب عدد من طلاب الجامعة للعمل كمدرسين بفصول محو الأمية في إطار حملة المليون التي أطلقتها الوزارة على مستوى محافظات مصر، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المدني.

وتقوم جامعة القاهرة، بإتاحة مسارح الجامعة ومنشآتها الرياضية لتنفيذ فعاليات تنظمها وزارة الشباب، ومن بينها الحفلات الختامية لمسابقة إبداع لطلاب الجامعات التي تنظمها الوزارة، وحفلات منتخب الشباب للموسيقى والكورال.

كما تقوم وزارة الشباب والرياضة، بتنظيم مؤتمرسنوي لطلاب الجامعة والمشاركة في تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مجالس إدارات الاتحادات الطلابية، ورؤساء الأسرالجامعية والكوادرفي مختلف الأنشطة، وإتاحة المنشآت والهيئات الشبابية التابعة لوزارة الشباب، لتنفيذ برامج لطلاب جامعة القاهرة.