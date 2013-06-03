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خالد النبوى قبطى مضطهد فى مهرجان الإسماعيلية

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خالد النبوى قبطى مضطهد فى مهرجان الإسماعيلية خالد النبوى قبطى مضطهد فى مهرجان الإسماعيلية

كتب : الوطن الإثنين 03-06-2013 08:44

رجل مصرى فى منتصف العمر يشعر بالوحدة والعزلة، ويقرر الصمت لمجرد أنه قبطى يشعر بالاضطهاد، فى هذا الإطار تدور أحداث الفيلم الروائى القصير «فردى» والمقرر عرضه لأول مرة فى خلال مهرجان الإسماعيلية يومى الخميس والجمعة المقبلين.

الفيلم بطولة خالد النبوى ويعتبر ثانى فيلم قصير يشارك فى بطولته بعد تجربة مع يوسف شاهين، ويشاركه سيد رجب وخالد بهجت، وهو مأخوذ عن المجموعة القصصية «ضهر الفرس» للكاتب هيثم دبور، والسيناريو لهيثم دبور وكريم الشناوى، ويخرجه كريم الشناوى فى أول تجاربه الروائية القصيرة بعد سلسلة من الأفلام التسجيلية حصد عنها عدداً كبيراً من الجوائز.

الفيلم الذى بدأ تصويره فى 2012 واستغرق أكثر من 4 شهور تحضير، هو إنتاج بريطانى مصرى، وسبق عرضه فى «بافتا / الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتليفزيون». ويقول «الشناوى»: «سعيد بعرض الفيلم فى مصر فى هذا التوقيت، حيث إنه يناقش قضية قلما اهتمت بها السينما، وسعيد أكثر بمشاركة الفنان خالد النبوى فى الفيلم حيث أضفى أداؤه تميزاً ملحوظاً، وأتوقع أن تشهد ندوة الفيلم بالمهرجان حالة واسعة من النقاش».

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