محافظ أسيوط يصدر قراراً بتكليف المحليات بتحصيل رسوم النظافة لدعم مشروع النظافة

أصدر اللواء إبراهيم حماد، محافظ اسيوط قراراً بانهاء العمل بقرار المحافظة رقم 920 لسنة 2005 والقرارات المعدلة له بشأن تكليف مديرية الضرائب العقارية باسيوط بتحصيل رسوم النظافة ومقابل جمع القمامة اعتبارا من اول يناير 2015 على ان تتولى الوحدات المحلية كل فى نطاق اختصاصه تحصيل مقابل رسوم النظافة وجمع القمامة بمعرفتها وايداع الحصيلة بصناديق النظافة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ أسيوط ان الوحدات المحلية ستقوم بتشكيل لجان لاستلام السجلات والدفاتر من الضرائب العقارية مع تدريب القائمين على التحصيل من الوحدات المحلية بالتنسيق مع الضرائب العقارية مع حصر المتأخرات وتحصيلها طبقا للحساب الختامى الذى تقوم ادارة الضرائب العقارية بتسليمه الى الوحدات المحلية مع السجلات منوها الى التزام الوحدات المحلية بتجديد الحصر

> واضافة الوحدات المستجدة وفقا للفئات المقررة واصدار قرارات التحصيل بمعرفتها على ان تلتزم الوحدات المحلية بارسال كشوف متابعة شهرية مبوبة لادارة العامة للشئون المالية بالمتحصلات والمصروفات.

وأشار حماد إلى ان عائد تحصيل رسوم النظافة وجمع القمامة سيتم استغلاله لدعم مشروع النظافة بالقرى والمراكز وشراء معدات النظافة وتحسين خدمات النظافة وجمع القمامة والصرف منها على رواتب العاملين بالمشروع.