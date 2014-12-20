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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بسبب خلافات الجيرة على محل مشترك بينها وتم نقلهم لمستشفى الباجور العام و تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الباجور يفيد بمشاجرة ومصابيين بقرية ميت البيضا ؛ وبالانتقال تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول نزيهة السيد 48 سنة موظفة ونجلها مصطفى السيد 22 سنة بدون عمل .

وطرف ثان تهانى على 48 سنة ربة منزل ونجليها محمد نبيل 15 سنة طالب وياسر أمين شرطة ووالدهما وجميعهم مقيمين بقرية ميت البيضا، وتم نقلهم الى مستشفى الباجور العام.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الاخر بالتعدى عليه بالضرب لخلافات بسبب الجيرة على محل مشترك بين منزلهما؛ وتم تحرير محضر رقم 25504 جنح مركز الباجور لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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