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إعدام اثنين من منفذي «مجزرة بيشاور» بباكستان

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إعدام اثنين من منفذي «مجزرة بيشاور» بباكستان إعدام اثنين من منفذي «مجزرة بيشاور» بباكستان

مجزرة بيشاور

نفذت السلطات الباكستانية، فجر اليوم السبت، حكم الإعدام بحق اثنين من المسلحين المدانين بالإرهاب، بعد رفع رئيس الوزراء الباكستانى، نواز شريف، التجميد الذي فرضته على تنفيذ عقوبة الإعدام قبل ست سنوات، وذلك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في مدينة “بيشاور” يوم الأحد الماضي وخلف أكثر من مئة وخمسين قتيلاً معظمهم من الأطفال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء «واس».

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلاً عن قناة «جيونيوز» الباكستانية اليوم، فإنه تم تنفيذ حكم الإعدام، شنقاً، بحق “محمد عقيل” المدان بالهجوم على مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة “راولبندي” عام 2009م، وبحق أرشد “محمود مهربان” وهو جندي في الجيش، أدين بمحاولة قتل الرئيس السابق برويز مشرف عام 2003.

ولفتت القناة، إلى أن ما لا يقل عن 21 مسلحاً آخرين أدينوا في تفجيرات وعمليات قتل جماعي، سيتم تنفيذ الحكم فيهم بالسجون بمدن “روالبندي” و “لاهور” و “فيصل آباد” في غضون أيام.

ونفذ  مسلحو حركة طالبان هجوم وحشي على مدرسة يديرها الجيش لأبناء العسكريين في مدينة “بيشاور” شمال غربي باكستان، والذي راح ضحيته اكثر من 130 من تلاميذ المدرسة، فى واحدة من أبشع جرائم الإرهاب فى العالم.

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